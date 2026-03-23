A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Çarşamba günü Romanya ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Milliler, bu önemli karşılaşma öncesi hazırlıklarını hızlandırırken, üç önemli oyuncudan gelen müjdelerle moral buldu.

Dün gerçekleştirilen antrenmana Beşiktaş’tan Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Ümit Milli Takım aday kadrosundaki 6 isim de dahil oldu. Toplam 24 futbolcuyla yapılan çalışmada, önceki gün sakatlık ve ağrı şikayetleri nedeniyle idmana çıkamayan ya da sınırlı katılan üç yıldızdan sevindirici haber geldi:

Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır, önceki gün antrenmana çıkamamalarına rağmen dünkü idmanda takımla tam tempoda çalıştı.

Abdülkerim Bardakcı da düz koşuyla yetinmek zorunda kaldığı önceki günden sonra normal tempoda sahada yer aldı.



Avrupa liglerindeki maçların tamamlanmasıyla birlikte diğer milli oyuncular da bugün kampa katılacak ve A Milli Takım tam kadro olarak hazırlıklara devam edecek.

ROMANYA MAÇININ ARDINDAN FİNAL YOLU

Ay-Yıldızlılar, Romanya’yı saf dışı bırakmayı başardığı takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin kazananı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

HAGİ’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: “HAKAN’A ÇOK DİKKAT EDİN”

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, ülkesinde Pro Sport’a verdiği röportajda Türkiye’yi favori gösterenlere temkinli yaklaştı:

“Çoğu kişi Türkiye’yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası’na katılan bir Romanya Milli Takımı’yız, tecrübemiz var. Stadyum önemli değil, ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar. Duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım.”

Hagi, Türkiye’nin en önemli oyuncusu sorusuna ise net cevap verdi:

“Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir isim. Şu anda oynadığı kulüpteki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu.” 26 Mart’taki Romanya-Türkiye maçı, Ay-Yıldızlılar için 2026 Dünya Kupası biletinin ilk kapısını aralayacak.

Tam kadro hazırlıkların başlamasıyla birlikte teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular, bu kritik randevuya en hazır şekilde çıkmayı hedefliyor.