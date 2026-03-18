İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, siyah-beyazlı takımda kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu, eski kulübü Bayern Münih’te bu duyguyu hiç yaşamadığını ifade etti.
Kenan Yıldız’dan milli takım itirafı: "Bana hiç güvenmediler"
Kenan Yıldız, Juventus’ta kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Bayern Münih’te yaşadığı sorunları ve güven eksikliğini anlattı. Genç futbolcu, sol kanatta oynamayı sevdiğini ve kendi hikayesini yazmak istediğini söyledi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
20 yaşındaki oyuncu, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda, Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesini uzattığını hatırlatarak, “Oynamamın tek nedeni para değil, yeteneklerimi geliştirmek.
Ailem bu kısmı takip ediyor, bana burada güvenildiğini söyledim. Bayern’de hep eksik kalan bu güvendi,” dedi.
Bayern Münih’te uzun süre kalmasına rağmen sorunlar yaşadığını belirten Kenan, “Orada hiçbir zaman tam olarak destek hissetmedim, her zaman benden daha önde birini görüyordum. Ayrılmak mantıklı ve doğal bir karardı,” şeklinde konuştu.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin sürekli takdirini kazandığını belirten Yıldız, Spalletti’yi hem yetenekli bir teknik adam hem de özel bir insan olarak tanımladı.
Kenan, Juventus’un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri’ye ve milli takıma çağıran Vincenzo Montella’ya minnettar olduğunu söyledi.
Türk Milli Takımı’nı tercih etme sebebini ise Almanya’nın kendisine yeterince şans tanımamasıyla açıkladı.
Türkiye’de basının yaklaşımıyla ilgili soruya da yanıt veren Yıldız, geçmişte Avrupa Şampiyonası sırasında küçük bir yanlış anlaşılma yaşadığını ancak bunun çabuk çözüldüğünü anlattı.
Saha tercihlerine değinen Kenan, sol kanatta oynamayı sevdiğini ve Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile kıyaslamayı uygun bulmadığını vurguladı.
Milli takımda ise Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun gibi genç yeteneklerle birlikte oynamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Can Uzun’u “kardeşim” olarak nitelendiren milli futbolcu, birlikte büyüdüklerini, sürekli iletişim halinde olduklarını ve milli takımda da birbirlerine destek verdiklerini ifade etti.