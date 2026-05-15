Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde düzenlenen ATP ve WTA 1000 seviyesindeki organizasyonda mücadeleler tek erkeklerde çeyrek final, kadınlarda ise yarı final karşılaşmalarıyla sürdü.

Kadınlar kategorisindeki ilk yarı finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Coco Gauff, üçüncü turda Aryna Sabalenka’yı eleyen Rumen raket Sorana Cirstea ile karşılaştı. ABD’li tenisçi, rakibini 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Roma’da üst üste ikinci kez finale kalan Gauff, geçen sezon finalde Jasmine Paolini’ye kaybetmişti.

Finalde Gauff’un rakibi, organizasyonda daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Elina Svitolina oldu.

7 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek’i 6-4, 2-6 ve 6-2’lik setlerle 2-1 yenerek sekiz yıl sonra yeniden Roma’da finale çıkmayı başardı.

Gauff ile Svitolina arasındaki final karşılaşması 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Tek erkekler kategorisinde ise Rus Andrej Rublev’i 6-2 ve 6-4 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner'in yarı finaldeki rakibi, Rus raket 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev oldu.

Medvedev, çeyrek finalde İspanyol Martin Landaluce’yi 1-6, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

Yarı finalin diğer ayağında ise, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile turnuvada sürpriz çıkış yapan 18 numaralı seribaşı İtalyan Luciano Darderi eşleşti. Darderi, dün oynanan çeyrek final maçında İspanyol 32 numaralı seribaşı Rafael Jodar’ı 6-7(5), 7-5 ve 6-0’lık setlerle 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı. Ruud da önceki turda Rus Karen Khachanov’u setlerde 2-1 mağlup etmişti.

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları bugün oynanacak.