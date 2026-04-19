Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat başarılarına bir yenisi daha eklendi. Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Taktik Balistik Füzesi, Endonezya’ya teslim edilmeye başlandı.

2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında başlayan teslimatlar, Endonezya ordusunun envanterine girmeye devam ediyor. Böylece KHAN, Bora balistik füze sisteminin ihracat versiyonu olarak Türkiye dışında ilk kez bir yabancı ordunun kullanımına sunulmuş oldu.

▪️280+ km menzilli füzenin üst versiyonu olan 500++ km menzilli TAYFUN Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi’nin TSK’ya teslimatları devam ediyor.



500+ km menzile sahip TAYFUN Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Daha önce 280+ km menzilli versiyonuyla dikkat çeken sistemin üst versiyonu olan TAYFUN’un, sahadaki caydırıcılığı artırması hedefleniyor.

Öte yandan TAYFUN BLOCK 4 ve daha ileri versiyonlar için geliştirme ve üretim faaliyetleri de yoğun tempoda sürdürülüyor. Bu kapsamda Roketsan, yeni nesil füze teknolojileri üzerine çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Roketsan’ın geliştirdiği stratejik sistemler, Türkiye’nin yerli ve milli savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de caydırıcılık kapasitesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede KHAN missile system füzelerinin Endonezya’ya teslimatı, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.