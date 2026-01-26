Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kabaiş’ten haber alamayan arkadaşları ve ailesi konuyu yetkili birimlere bildirdi. Kabaiş hakkında arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024 tarihinde İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapor dosyaya girdi.

2 FARKLI DNA TESPİT EDİLDİ

Raporda, Rojin’in göğüs bölgesinden alınan ‘Sternal bölge’ ve ‘intra vajinal 5’ olarak isimlendirilen vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA’sıyla karışık halde 2 farklı erkeğe e ait DNA profili tespit edildiği ifade edildi.

Cenazeye, bölgeden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne götürülmesi ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 şahıstan DNA örneği alındı.

Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun düzenlediği raporda, alınan örneklerde gerçekleştirilen incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının belirlendiği, bulaş tespit edilmediğinin ve atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğunun altı çizildi.

CEP TELEFONU İSPANYA’YA GÖNDERİLDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonrası Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci sona erdi. İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye'nin talebini kabul etmesi sonrası Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülüp yetkililere verildi.

ÜNİVERSİTEYE GİTMEDEN ÖNCE SANAL MEDYA HESABI İÇİN ÇEKTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Rojin Kabaiş’in üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için çektiği video ortaya çıktı. Görüntülerde Kabaiş, videoda ebeveynlerin çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyor.

Kabaiş, “Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar ve çocuklarını çok seven bireyler. Çocuk gelişimi hakkında burada olduğumuzu öncellikle hatırlatıyorum. Çocuklarınızı çok sevdiğiniz için belki beni dinliyorsunuz. Bundan dolayı tavsiyelerimi vermek için buradayım ve karşınızdayım. Bu dönemde artık çocuk gelişimi bakımı, çocuk eğitimi inanılmaz derecede önemli bir konudur. Her şey çocuklarımız için. Çağırmalar, kızmalar, yani çocuğun bu şekilde anlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz, maalesef size karşı böyle bir şey besliyor. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman bu sadece çocuğunuz size karşı olan bir nefrete dönüşüyor. Bunu çevrenizde de gözlemleyebilirsiniz. Mesela çocuğa kim yemek verir? Anneler verir babalar vermez. Bu yüzden çocuklar babalarını daha çok seviyor. Babalar çok kızmıyor. Anneler de keyfince kızmıyor sonuçta. Ya yemek yemiyor ya üstünü kirletiyor. Bunları genelde anneler yaptığı için doğal olarak çocuklar babalarını daha çok seviyor. Çünkü babaları onlara hiç kızmıyor” sözlerini sarf etti.