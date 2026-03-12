Nazlıaka paylaşımında, daha önce tehdit aldığını belirterek yardım isteyen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için de benzer uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. O süreçte yapılan çağrıların dikkate alınmadığını savunan Nazlıaka, bugün anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirterek aynı durumun tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında Rojin Kabaiş’in babasının da tehdit altında olduğunu ileri süren Nazlıaka, yetkililerin vakit kaybetmeden önlem alması gerektiğini dile getirdi. Nazlıaka, “Yarın çok geç olabilir. Hemen şimdi gereğini yapın” ifadelerini kullanarak acil müdahale çağrısı yaptı.

CHP’li Nazlıaka, mesajında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek Rojin Kabaiş’in ailesinin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Nazlıaka, yetkililerin derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.