Manchester City'in yıldız orta saha oyuncusu Rodri, İspanya Milli Takımı kampında transfer söylentilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Real Madrid ile anılan Rodri, İspanya'ya geri dönmek istediğini inkar etmedi.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki rekabetin eski bir Atleticolu olmasından dolayı potansiyel transferine engel teşkil etmediğini de açıklayan Rodri, teklif gelmesi durumunda bunu geri çevirmesinin zor olacağını ifade etti.

RODRI: ATLETICO'DA OYNAMIŞ OLMAM REAL MADRID'E TRANSFERİME ENGEL DEĞİL'

Rodri Manchester City'den Real Madrid'e transfer ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:

"İspanya'da, La Liga'da, Madrid'de tekrar oynamak ister miyim? Geri dönmek isterim, evet, elbette...

Daha önce Atletico'da oynamış olmam Real Madrid'de oynamama engel olmaz... Bunu daha önce yapan başka oyuncular da var. Belki doğrudan transferler değil, ama sonunda dünyanın en iyi kulüplerinden birinin teklifini geri çeviremezsiniz. Sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı. Bir noktada oturup konuşmak zorunda kalacağız."