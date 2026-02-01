ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan Epstein belgelerinde, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr. ile Epstein arasında bir e-posta yazışması ortaya çıktı.

Mailde Thomas Jr, Robert Koleji hakkında, "Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir" sözlerini sarf etmişti.

"DEAŞ’TAN SONRA TÜRKİYE ÇOK MUHAFAZAKAR BİR YERE DOĞRU GİDİYOR"

Thomas Jr tarafından kaleme alınan mailde konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmamak konusunda Epstein’in fikri, "DEAŞ’tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji’nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz" şeklinde sorulmuştu.

ROBERT KOLEJ'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, yayınlanan belgeden sonra konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir."