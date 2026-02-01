ABD Adalet Bakanlığı, büyük bir cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının başında olan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın dosyasında yer alan çok sayıda mesajlaşma ve görüntüyü yayınladı. Yayınlanan belgelerde aralarında bazı devlet ve hükümet başkanları, bakanlar ve milyarder iş adamlarının isimleri geçiyor.

Söz konusu belgelerdeki yazışmalardan son olarak İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören de çıktı. Ören’in Epstein’ın sağ kolu Ghislaine Maxwell ile yazışmalarından, Ören’in Virgin Group’un kurucusu milyarder yatırımcı Richard Branson ile tanışmaya çalıştığı anlaşılıyor.

2004 yılındaki yazışmalarda Maxwell Ören’e “Bunu almayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografini gönderebilirsen, bunu söylemekten nefret ediyorum ancak Richard (Branson) bir züppe ve sosyal statü avcısıdır” dedi.

Ören, Maxwell’e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullanıyor:

“Hanımefendi,

işte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim. Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin.

Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, birkaç gün sonra Ören’e yanıtında “Bunu pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim" dedi.

Ören’in Maxwell’e teşekkür ettiği cevabında ise “Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha 'yaramaz' olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim" ifadelerini kullandı.

EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.