ABD’de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ilişkin soruşturma dosyalarının bir bölümünün kamuoyuna açıklanmasıyla yeni iddialar gündeme geldi.

Belgeler arasında yer alan Temmuz 2011 tarihli bir e-postada, Epstein ve çevresinin Libya’daki siyasi ve ekonomik belirsizliği bir fırsata dönüştürmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Yazışmada, Libya’ya ait olduğu belirtilen ve uluslararası alanda dondurulmuş yaklaşık 80 milyar dolarlık varlıktan söz edilirken, bunun 32,4 milyar dolarının ABD’de bulunduğu iddia edildi.

'Libya'da çalının varlıklar gerçek tutarının çok üstünde'

E-postada, “çalındığı veya zimmete geçirildiği” öne sürülen Libya varlıklarının gerçek tutarının bu rakamın üç ila dört katına ulaşabileceği savunuldu. Söz konusu fonların küçük bir bölümünün dahi tespit edilip geri alınmasının milyarlarca dolarlık kazanç anlamına geleceği ifadelerine yer verildi.

Libya’nın yeniden inşası için ilerleyen dönemde en az 100 milyar dolarlık harcama yapılmasının öngörüldüğü belirtilen yazışmada, bu sürecin finansal ve hukuki açıdan “daha büyük bir fırsat” sunduğu vurgulandı. Ülkenin enerji rezervleri, nüfus yapısı ve okuryazarlık oranlarının da bu girişimler açısından avantaj sağladığı öne sürüldü.

MI6 ve Mossad bağlantısı iddiası

Belgelerde, bazı uluslararası hukuk firmalarıyla başarı ücreti esasına dayalı görüşmeler yapıldığı aktarılırken, daha önce MI6 ve Mossad ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı isimlerin, Libya’ya ait varlıkların tespiti ve geri kazanılması sürecine destek vermeye istekli olabileceği iddiası da yer aldı.

Söz konusu yazışmalar, Epstein ve çevresinin Libya’daki belirsiz ortamı ekonomik kazanca dönüştürmeye çalıştığı yönündeki iddiaları yeniden tartışmaya açtı.