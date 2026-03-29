Rize’de bir balıkçı motoru kayalıklara oturarak karaya sürüklendi.

Olay, Merkez Fener Mahallesi Balıkçı Barınakları girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, “Kuzuoğlu 41” isimli balıkçı motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle sığ ve kayalık alana girerek karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, sağlık ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle motor içinde bulunan 1 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, karaya oturan teknenin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.