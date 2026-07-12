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Kaynak: İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde yer alan öğretmenevinin önünde, gece saatlerinde ilgi çekici anlar yaşandı. Karnını doyurmak amacıyla yerleşim yerine inen bir ayı ailesi, bölgedeki çöp konteynerlerini adeta oyun arkadaşı yaptı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, anne ayının çevredeki güvenliği sağlamak için etrafı gözetlediği, bu sırada iki yavru ayının ise çöp konteynerlerini itip sürükleyerek yerinden oynattığı, adeta birbirleriyle oyun oynadığı anlar kayda geçti.

Yiyecek bulabilmek için konteynerleri zaman zaman deviren ve çöpleri etrafa saçarak içlerini didikleyen ayıların ilçe merkezindeki bu sıra dışı mesaisi, öğretmenevinde bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.