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Asensio'nun sakatlık geçmişini ve forma giydiği karşılaşmalardaki performansını ele alan Dilmen, teknik direktör İsmail Kartal'a yöneltilen eleştirileri de değerlendirdi. Deneyimli yorumcu ayrıca, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının gündemde olduğu dönemde 10 numara pozisyonuna alternatif bir futbolcu transfer edilmemesini doğru bulmadığını dile getirdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN ASENSIO SÖZLERİ

Marco Asensio'nun geçen sezon Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından düzenli olarak forma giyemediğini hatırlatan Rıdvan Dilmen, oyuncunun hazır olma durumuyla ilgili yapılan açıklamaları yeterli bulmadı.

Dilmen, İspanyol futbolcunun yaşadığı süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

İsmail Hoca soruları şöyle geçiştirdi; hazır değil, yüzde bilmem kaç. Biz de "Yüzdesi mi olur?" falan diyorduk. Bir Asensio istatistiği çıkaracağım şimdi. Geçen sene Beşiktaş maçının 24. dakikasında sakatlanıyor Asensio. 34 gün sonra Konyaspor maçında 11 dakika deneniyor, durumu nasıl diye. Burada sezon kapanıyor, kongre oluyor, Aziz Bey başkan oluyor. Sezon mayıs ortası bitiyor, Dünya Kupası'nda da yok Asensio. 2 ay tatil. Muhtemelen kendi doktoruna gitmiştir oyuncu. Sonra hazırlık çalışması başlıyor İstanbul'da. Bir çıkıyor, bir çıkmıyor, iki çıkıyor, üç çıkmıyor idmanlara. Kasıtlı yapıyor demiyorum, bir problem var.

ASENSIO'NUN SAHADA KALDIĞI DAKİKALARI SIRALADI

Sezon öncesi hazırlık maçlarından başlayarak Asensio'nun aldığı süreleri inceleyen Dilmen, oyuncunun fiziksel açıdan beklenen seviyeye ulaşamadığını savundu.

İspanyol futbolcunun bilerek bu şekilde davrandığına inanmadığını belirten yorumcu, buna rağmen ortaya çıkan tablonun Fenerbahçe açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asensio'nun forma giydiği karşılaşmalardaki dakikalarına değinen Dilmen, şöyle konuştu:

Avusturya'ya kampa gidiliyor, Wacker maçında oynuyor, süresi 29 dakika. Sonra Pogon ile oynanıyor 45 dakika, LASK ile oynanıyor süresi 25 dakika. Sonra Avrupa maçları başlıyor 22 dakika, rövanşta 46 dakika, 69 dakika, 63 dakika, Gençlerbirliği maçı 60 dakika, Lyon maçı 18 dakika, Konyaspor maçı 68 dakika adalesi gidiyor. Rizespor 59 dakika. Şimdi şuraya geliyorum; transfer de Konyaspor maçı sonrası bitiyor, ayın 4'ünde. Arkadaş şimdi şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem. Bak sadece sakatlık üzerinden gitmiyorum veya dönerim hocaya "Ya bu kadar önemli bir oyuncu neden hazır değil?" derim

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER TERCİHLERİNİ ELEŞTİRDİ

Rıdvan Dilmen, Asensio'nun fiziksel durumunun transfer planlamasında göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının düşünüldüğü bir dönemde 10 numara pozisyonu için başka bir oyuncunun kadroya katılmamasını eleştiren yorumcu, Asensio'nun maç sürelerinin bu açıdan önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Dilmen, kulübün transfer döneminde alternatif bir ismi değerlendirmesi gerektiğini savunarak şu açıklamayı yaptı:

Bu tablo "Benden bir şey beklemeyin" diyor. "90 dakika falan ben yokum" diyor ve transfer kapanıyor. Şimdi burada bir sıkıntı görmüyor musun? Talisca'yı haziran ayından beri gözden çıkardığını biliyoruz. Daha 8. ayda gelmişti adam, süreç devam ediyor. Ya gözden çıkardın da böyle bir istatistik var (Asensio) "En kötü bir 10 numara daha bulayım ben" Bu arada benim Asensio'yla ilgili fikrimi hep soruyorlardı, benim fikrim bu.

İSMAİL KARTAL VE ASENSIO'YU SORUMLU TUTMADI

Asensio'nun sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Rıdvan Dilmen, yaşanan gelişmeler nedeniyle ne teknik direktör İsmail Kartal'ın ne de İspanyol futbolcunun doğrudan suçlanması gerektiğini söyledi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bazı ihtimallere dikkat çeken Dilmen, kulübün kararlarını mevcut fiziksel tabloyu dikkate alarak vermesi gerektiğini ifade etti. Tecrübeli yorumcu, doktorların oyuncunun durumunu bildiğini düşündüğünü belirterek şu sözleri kullandı: