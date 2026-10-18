Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve kulüp doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun sakatlığı, tedavi süreci ve ameliyat kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan kontroller sonucunda Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiği ve oyuncunun önümüzdeki hafta ameliyat olacağı açıklandı.

OĞUZ ÇETİN: 'TAKIMDA YÜKSEK BİR AİDİYET VAR'

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takım içerisindeki birlikteliğe dikkat çekerek Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcuların ortak hedef doğrultusunda çalıştığını vurguladı.

Çetin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar.

Başkanımızın ‘Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.’ vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte."

'İSMAİL KARTAL İLE ASENSIO ARASINDA SORUN YOK'

Oğuz Çetin, Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında anlaşmazlık bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çetin, "Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

MARCO ASENSIO'NUN SAKATLIĞI NETLEŞTİ: KIKIRDAK LEZYONU TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun yaşadığı sakatlığın ardından uygulanan tedavi sürecini ayrıntılı şekilde anlattı.

İlk aşamada ağrı ve şişliğin rehabilitasyonla kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Kulduk, şikayetlerin devam etmesi üzerine gerçekleştirilen MR incelemesinde diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini açıkladı.

Kulduk, ameliyat kararının Türkiye ve İspanya'daki uzmanlarla yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ASENSIO'NUN AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oğuz hoca zaten MR kısmına kadar anlattı. Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektirdik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik.

Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ameliyat ile düzeltilmesi gereken lezyondu. Bunun için farklı görüşlere de başvurduk. Türkiye’den Prof. Dr. Ömer Taşer, hem de İspanya’dan Asensio’nun uzun yıllardır doktoru olan ve daha önceki ameliyatını da yapan doktorla istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler.

Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bilgi vererek, ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta Asensio’nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adale kasında sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi.

Ne biz ne de başka bir doktor ya da sağlık ekibi tarafından şimdiye kadar cerrahi endikasyon konulmadı. Cerrahi durum ilk defa en son tespit ettiğimiz kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan karar oldu. Bundan önceki durumlarda ne biz ne de başkası tarafından herhangi ameliyat kararı ya da cerrahi endikasyon belirlenmemişti."