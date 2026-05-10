Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve piyasa rekabeti için kritik önem taşıyan lisans kararları Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu. EPDK, elektrik ve petrol sektöründe dengeleri değiştirecek bir adım atarak toplamda 32 yeni lisansın önünü açtı.

ELEKTRİK PİYASASINDA "ÜRETİM" HAMLESİ: 26 ŞİRKETE VİZE!

Listenin en kalabalık kısmını elektrik piyasası oluşturdu. EPDK, enerji üretim kapasitesini artırmak amacıyla tam 26 şirkete üretim lisansı verdi. Bunun yanı sıra piyasanın işleyişi için kritik olan:

1 şirkete tedarik lisansı,

2 organize sanayi bölgesine (OSB) ise dağıtım lisansı verildi.

Bu kararla birlikte sanayi bölgelerindeki enerji ağının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

PETROL PİYASASINA YENİ OYUNCULAR

EPDK sadece elektrikte değil, petrol piyasasında da düğmeye bastı. Petrol sektöründe faaliyet alanını genişleten kararlar kapsamında:

2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı,

1 şirkete ise madeni yağ lisansı verildi.

3 ŞİRKETİN ÜRETİM LİSANSI İPTAL EDİLDİ!

Kurum, yeni lisanslar verirken denetim ve tasfiye sürecini de işletmeye devam etti. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ancak kriterleri karşılayamayan veya kendi talebiyle çekilen 3 üretim lisansı ise resmen sonlandırıldı. Sektör temsilcileri, lisans iptallerinin ve yeni katılımların piyasadaki dinamizmi korumak adına kritik bir temizlik ve yenilenme süreci olduğunu belirtiyor.