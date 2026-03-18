Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 55 taşınmaz ile üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Kararla, bu arsa ve arazilerin satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki verildi.

Karara göre, özelleştirme işlemleri en geç 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Elde edilen gelirler ise özelleştirme masrafları düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı’nın yenileme yatırımlarında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak. İstanbul'da birbirinden değerli 7 ayrı parselle ilk sırada yer alıyor.

İŞTE İL İL SATILACAKLAR SAYISI

Çarşaf listede satılacak arsa ve arazilerin bulunduğu iller ve gayrimenkul sayıları şöyle yer alıyor:

Adıyaman, Afyon (2), Ağrı, Amasya, Ankara (2), Aydın (2), Balıkesir (3), Bolu, Bursa (6), Çorum, Erzurum (2), Eskişehir, Iğdır, İstanbul (7), İzmir (2), Kahramanmaraş, Kastamonu (2), Kayseri, Kocaeli (2), Kütahya, Manisa, Mersin (3), Muğla (3), Sakarya (2), Samsun, Tekirdağ (4), Uşak.