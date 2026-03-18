Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden biri olan 100 yıllık Atay Holding hakkında geçtiğimiz aylarda 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmişti. Holdingin kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkındaki geçici mühlet kararını kaldırdı.
Miras kavgası 116 yıllık Türk devini iflasa sürükledi
100 yıllık Türk devi ve miras kavgası ile gündeme gelen Atay Holding hakkında geçtiğimiz aylarda verilen geçici mühlet ve koruma kararı kaldırıldı. Bu noktada alacaklıların artık iflas açma yolu tamamen açıldıDerleyen: Süleyman Çay
Atay Holding Anonim Şirketi, Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Mehmet Doğan Atay hakkında 26.12.2025 tarih, saat 16.00'dan itibaren 3 ay süre ile geçici mühlete, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere geçici konkordato komiseri görevlendirildi.
Mahkeme, 13 Mart tarihinde yapılan duruşmada davacılar hakkında geçici mühletin kaldırılmasına, konkordato talebinin reddine, geçici konkordato komiserlerinin görevine derhal son verilmesine, tüm ihtiyati tedbirlerin derhal kaldırılmasına karar verildi. İhtiyati tedbiri kararı da uygulandı.
Borçlu davacılar yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren, konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden verilen kararın ilanından itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olduğu kararı verildi.
Kısacası şirketlerin ve Mehmet Doğan Atay’ın üzerindeki "koruma kalkanı" kalktı. Alacaklılar artık icra(iflas) takibi başlatabilir, mevcut takipleri devam ettirebilir ve muhafaza (hacizli malı alma) işlemi gerçekleştirebilir.
Holdingin kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılı sonunda 83 yaşındayken vefat etmesiyle Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden olan Ataylar da kardeş kavgasının başlaması şirketin kaderini buralara getirdiği belirtiliyor.
Varlıklarının 1,5 milyon doları bulduğu aktarılan İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a ağır suçlamalarda bulunarak dava açtı.
İddiaya göre; Mehmet Doğan Atay hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiği belirtildi. Bu noktada İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava ise halen sürüyor.
Şirket; Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket faaliyetlerine, 1910 yılında Ahmet Atay'ın girişimleri ile Aydin Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A. S. kömür işletmeciliği ile başladı.
Uzun yıllar kömür işletmeciliği ve madencilik sektöründe olan grup, ilerleyen yıllarla birlikte tarım, gıda ve sigortacılık gibi sektörlere de girdi. Ayrıca holdingin ana şirketi olan Aydın Linyit A.Ş. Türkiye'nin önemli özel kömür işletmelerinden biriydi.