Hazine, arazi satış ve kira ihalelerine devam ediyor. Haber Hürriyeti'nde yer alan haberde mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ve kira ihale ilanı içinde İstanbul’da iki tarla vasfındaki arazi kiraya çıktı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından araziler kiraya çıkarıldı. Tarımsal faaliyette ve taşınmazın tamamının üzerine sabit yapı yapılmadan hukuki ve fiili durumuna uygun olarak sunuldu.

İHALEYE SUNULACAK

Sarıyer Yeniköy’de yer alan 3 bin 121 metrekarelik tarla, 3 milyon 454 bin TL yıllık ilk tahmini kira bedeli ile 3 yıl için ihaleye çıktı. Tarımsal alan olan bu araziyi kiralamak isteyenler için açık artırma 1 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Aynı şekilde ihaleye çıkarılan mülkiyeti Hazine’ye ait bir diğer arsa ise Ortaköy’de bulunuyor. 647 metrekarelik tarla vasfındaki bu arazi de 3 yıllığına yıllık ilk tahmini kira bedeli 1 milyon 371 bin TL’ye ihaleye sunuldu.