ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Dekanlık atamasında skandal bir olay yaşandı. Üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, fakültenin Dekanlık'ıaa kendini atadı. Dekan olması beklenen Prof. Dr. Sercan Karav, rektörlük tarafından tarafından onaylanmadı. Rektör Erenoğlu, kendini vekaleten Dekan olarak atadı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Kendini Dekan olarak atayan Erenoğlu'na hem yerel ve ulusal basından hem de üniversite içerisinden tepkiler yükseldi. Gelen tepkiler sonrası geri adım atan Erenoğlu, Karav'ın adını YÖK'e bildirdi. Prof. Dr. Sercan Karav, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin yeni dekanı oldu.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALMIŞ

Öte yandan Dekan olarak atanan Karav'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bilimsel çalışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı öğrenildi.