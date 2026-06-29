Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet İrfan Demirci ve Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede; eczacılık mesleğine dair konular, akademi dünyasındaki çalışmalar ve mesleki eğitimdeki güncel gelişmeler değerlendirildi.
Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet İrfan Demirci’ye ve Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik’e teşekkür etti.
Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediye ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.