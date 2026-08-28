Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, tarafından yapılan açıklamada; bitki koruma ürünlerinin zararlı organizmalar, hastalıklar ve böcekler gibi faktörlerden bitkileri korumayı amaçladığı ifade edildi. Bitki besleme ürünlerinin ise, ürünlerin ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlayarak tarımsal verim ve sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunun altı çizildi.

Değerlendirmeler sonucunda; incelenen firmaların aralarında ürün temelli fiyatlar, satış rakamları, vade süreleri, indirim oranları ve pazarlama hedefleriyle ilgili stratejik bilgiler paylaşmasının, pazardaki rekabet ortamını olumsuz etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı açıklandı.

18 ŞİRKETE SORUŞTURMA AÇILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, söz konusu bilgi paylaşımının rakipler arasındaki stratejik belirsizliği azaltarak bitki besleme veya bitki koruma pazarlarında rakipler arası koordinasyona yol açabilecek nitelikte olup olmadığı Kanun kapsamında değerlendirilecektir.”

Hakkında inceleme başlatılan şirketler ise şöyle sıralandı:

"Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti., Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Agrofarm Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Astranova Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ, BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret AŞ, Ertar Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ ve Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’den oluşan ekonomik bütünlük, FMC Turkey Endüstri Ürünleri Sanayi Ltd. Şti., Lances Link Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ, Nufarm Turkey Kimyevi Maddeler İthalat ve Ticaret Ltd. Şti., Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic. AŞ, Safa Tarım AŞ, UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ."