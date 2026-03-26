TÜRK Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı (TFRM) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, Endometriozis Farkındalık Ayında konuştu.

Çikolata kisti denilen“endometriozis” tanısının yıllarca geciktiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, “Adet ağrılarınızı normalleştirmeyin” diye konuştu.

Milliyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, hastalığın belirtilerinin başka hastalıklarla karışabileceğine dikkat çekti.

ERKEN FARKETMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen bu hastalıkta erken teşhisin hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

Tanı koyma sürecinin uzamasındaki temel engel ise toplumdaki yerleşik yanlış inanışlar. Özellikle hastalığın en belirgin işareti olan adet sancısının genellikle "normal" karşılanması, kadınların tıbbi yardım arayışını ertelemesine yol açıyor.

PSİKOLOJİK BOYUTLARI DA VAR

Teknolojik ilerlemeler, teşhis aşamasında yepyeni bir evre başlattı. Bu süreçte özellikle yapay zeka tabanlı görüntüleme teknolojileri kritik bir görev üstleniyor.

Yapay zekâ; MR ve ultrason çıktılarını inceleyerek, insan gözünden kaçabilecek hassas detayları çok daha süratli ve düzenli bir şekilde çözümleyebiliyor. Endometriozis, sadece bedensel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da olan çok yönlü bir durum.