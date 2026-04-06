Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,83 puan artarak 104,61 olarak açıklandı. Endeks, şubatta 102,78 seviyelerindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, bu dönemde 2,33 puan artarak 102,03’e yükseldi.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 2,15 puan, Yİ-ÜFE bazında 1,36 puan artış gösterdi.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan ve nominal kurdaki azalıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,09 değer kaybetmiştir. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,94 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 2,30 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’si ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu belirtilerek, dünya TÜFE Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği açıklandı.

Her yıl nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksinin ise 2025 yılında bir önceki yıla göre 2,67 puan yükselerek, 93,82 olarak gerçekleştiği bildirilen değerlendirmede, BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksinin 5,37 puan artışla 64,52 olduğu ve BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksinin ise 2,11 puan azalışla 114,57 olduğu belirtildi.