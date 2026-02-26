Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da başkan Recep Durul'dan iddialı açıklamalarda geldi.

RECEP DURUL: 'ÜÇ PUANI HEDEFLİYORUZ'

A Spor'a konuşan Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Kupada güzel ve çekişmeli bir maç oynanmıştı. Aynı atmosferi bekliyoruz. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var." dedi.

KOCAELİSPOR RİZE DEPLASMANINDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Selçuk İnan yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Kocaelispor buna rağmen geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'a deplasmanda etkisiz bir oyunla 2-0 kaybetmişti.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE KRİTİK GALİBİYETLERLE FORM YAKALADI

Öte yandan Başakşehir galibiyetinin ardından evinde Göztepe'yi 4-0 yenerek üst üste kritik maçlarını kazanan Beşiktaş'ın ise 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.