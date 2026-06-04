Real Madrid'de yaklalaşan başkanlık seçimi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

Mevcut başkan Florentino Perez'in seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun geleceğini açıklamasının ardından rakibi Enrique Riquelme'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

RIQUELME: 'MOURINHO'YU DÜŞÜNMÜYORUM'

Riquelme, "Jose Mourinho'dan tamamen farklı bir teknik direktörle ilerleyeceğiz. Planlarımız açısından onu uygun bulmuyoruz." diyerek Portekizli teknik adamla çalışmayı düşünmediğini açık bir şekilde ifade etti. Aklında bir teknik adam olduğunu ancak ismini söyleyemeyeceğini belirten Riquelme, "Real Madrid oyuncularından sonra dünyanın en büyük yıldızı o olurdu." diyerek heyecan yarattı.

HAALAND VE RODRI SÖZÜ VERDİ

Ayrıca transfer konusunda da iki büyük söz veren Riquelme Erling Haaland ile anlaştığını ve seçilmesi halinde ayrıca Rodri'yi de takıma kazandıracağını belirtti. Eğer bu sözlerini gerçekleştiremezse tüm Real Madrid üyelerinin aidatlarını ödemeyi garanti eden bir belgeyi de ibraz etti.