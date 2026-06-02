La Liga devi Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol ekibinin savunma hattı için Liverpool forması giyen Ibrahima Konate ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız stoper, Real Madrid ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

PEREZ'İN SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de 7 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Florentino Perez'in yeniden seçilmesi halinde Konate transferinin resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

2021 yılında Leipzig'den Liverpool'a transfer olan Ibrahima Konate, geride kalan sezonda 51 maçta forma giydi. Fransız savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken 10 sarı kart gördü.