Fransız basını, Real Madrid'in yanlış teşhis koyması yüzünden Kylian Mbappe'nin sakatlığına zamanında müdahale edilemediğini yazdı.

RMC Sport'un haberine göre; Real Madrid, Kylian Mbappe’nin diz sakatlığında ciddi bir hata yaptı.

Mbappe’nin yaşadığı rahatsızlık sonrası yapılan ilk incelemeden memnun kalmadığı ve farklı bir görüş almak için Fransa’ya gittiği belirtildi.

YANLIŞ DİZ İNCELENDİ İDDİASI

İspanyol basınından Miguel Angel Diaz da RMC Sport'un haberini doğrulayarak, Real Madrid sağlık ekibinin Mbappe’nin sol dizindeki sakatlık yerine sağ dizini incelediğini aktardı. Bu durumun teşhis sürecinde büyük bir hata olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Fransa’da görüştüğü doktorun, Madrid’de yapılan incelemelerin yetersiz olduğunu tespit ettiği ve yeni bir tedavi planı uygulandığı kaydedildi.

AMELİYAT OLMADAN DÖNDÜ

Fransız uzman doktor Bertrand Sonnery-Cottet’in uyguladığı tedavi süreciyle Mbappe’nin ameliyat olmaktan kurtulduğu belirtildi. Oyuncuya uygulanan güçlendirme programının ardından sahalara dönmeye hazır hale geldiği aktarıldı.

SAĞLIK EKİBİ AYRILIĞI GÜNDEME GELDİ

Haberde ayrıca Real Madrid’in sağlık ekibiyle yollarını ayırmasının arkasında bu sürecin de etkili olduğu ifade edildi. Kulüpte yaşanan sakatlık problemleriyle birlikte bu hatanın belirleyici olduğu kaydedildi.

MBAPPE’DEN AÇIKLAMA

Kylian Mbappe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dizim gayet iyi. Hakkımda çok fazla spekülasyon yapıldı ama çoğu doğru değil. Paris’te doğru teşhisi bulduk ve en iyi tedavi planını uyguladık.” dedi.

Fransız yıldızın sezonun kalan bölümünde ve Dünya Kupası'nda sahada olması bekleniyor.