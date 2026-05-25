Real Madrid formasıyla bu sezon adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da yılın en iyileri arasına adını yazdırdı.

Milli futbolcu, La Liga sezon sonu ödüllerinde iki farklı kategoride aday gösterildi.

SEZONUN EN İYİ GENÇ OYUNCUSU ADAYI

21 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga’da “U23 Sezonun Oyuncusu” ödülü için adaylar arasına girdi.

Geride kalan sezonda orta sahada etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, ligde çıktığı 33 maçta 4 gol ve 9 asist üretti.

Arda bu ödül için Barcelona’dan Fermin Lopez, Villarreal’den Alberto Moleiro, Levante’den Carlos Espi ve Osasuna forması giyen Victor Munoz ile yarışacak.

SEZONUN GOLÜNE DE ADAY

Arda Güler yalnızca performansıyla değil attığı golle de İspanya’da gündem oldu.

Genç yıldızın Elche karşısında kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı uzun menzilli gol, “La Liga Sezonun Golü” ödülüne aday gösterildi. Söz konusu gol daha önce mart ayının golü seçilmişti.