Real Madrid'de tarihi bir gole imza atan Arda Güler'e beklenen ödül geldi.

ARDA GÜLER SIRA DIŞI GOLLE HERKESİ HAYRAN BIRAKMIŞTI

La Liga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid 4-1'lik galibiyetle Santiago Bernabeu'da taraftarlarını sevince boğarken perdeyi kapatan Arda Güler'in golü geceye damgasını vurmuştu.

Arda Güler'in futbol dünyasında geniş yankı uyandıran zeka ile tekniğini birleştirdiği sıra dışı gol günlerce konuşulmuştu.

Orta sahanın gerisinden daha önce de denemelerde bulunsa da Elche karşısında 68,6 metreden çektiği şutla ağları havalandıran Arda Güler'in şimdiden yılın golünü attığı yorumları yapılıyordu.

LA LIGA MART AYININ EN İYİ GOLÜ SEÇTİ

La Liga, Arda Güler'in Elche'ye attığı bu golü Mart ayının en güzel golü ödülüne layık görerek beklentilerin bir kısmını karşılamış oldu.

0,1% de probabilidad de gol.

99,9% de fe.



💥 La locura de 68,6 metros de @10ardaguler.@realmadrid | LALIGAHighlights pic.twitter.com/clIX29Ke67 — LALIGA (@LaLiga) March 19, 2026

SIRADA YILIN GOLÜ VE PUSKAS ÖDÜLLERİ VAR

Futbol kamuoyu, Arda Güler'in La Liga'da yılın golü ve Puskas ödülünün de sahibi olmasını bekliyor.