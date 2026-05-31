Real Madrid'de başkanlık seçimi öncesi kulübün mevcut başkanı Florentino Perez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün Jose Mourinho olacağı yönünde uzun süredir gündemde dolaşan iddialar hakkında konuşan Perez, Portekizli teknik adamla görüşmediğini söyledi.

PEREZ: 'MOURINHO İLE KONUŞMADIM'

Perez, "Harika bir teknik direktör. Onu tanıyorum ve o da Real Madrid'i ve oyuncuları tanıyor. Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale çıktık ve çeşitli nedenlerle finale ulaşamadık. O andan itibaren, diğerleri, ki onlar da iyi teknik direktörlerdi, 10 yılda altı Şampiyonlar Ligi kazandılar. Ama Mourinho ile konuşmadım" dedi.