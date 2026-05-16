Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

‘RASİM OZAN TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ'

Gazeteci Emrullah Erdinç, SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber'de Özlem Gürses'e soruşturmanın son durumu aktarırken, Kütahyalı'nın emniyet sorgusunun başladığını söyledi.

Öte yandan Erdinç, yetkili kişilerin Kütahyalı'nın telefon şifresini istediğini, Kütahyalı'nın ise bu talebi reddettiğini belirtti.

ROK’UN HESABINDAN ASTRONOMİK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan Erdinç MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabındaki astronomik para trafiğinin dikkate alındığını ifade etti. Bu durumda Kütahyalı'nın hesabının yasa dışı bahiste kasa görevi gördüğü ihtimalleri üzerinde duruluyor.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.