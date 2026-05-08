Bodrum’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu faciaya ramak kala deniz kıyısında asılı kaldı. Kaza, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi’nde meydana geldi.

C.Y. yönetimindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampayı tırmandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon deniz kıyısına sürüklenirken, aracın arka kısmı suya düştü, çekici bölümü ise askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.Y. ile araçta bulunan S.U. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun rampada geri kaydığı ve ardından deniz kenarında askıda kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.