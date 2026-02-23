

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ortaköy ilçesiyle özdeşleşen ve ünü bölge sınırlarını aşan Ortaköy Tahinlisi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden sofraların baş tacı oldu. Kendine has aroması, yoğun tahin dokusu ve geleneksel üretim yöntemiyle dikkat çeken lezzet, hem üreticilere ekonomik katkı sağlıyor hem de iftar sofralarına nostaljik bir değer katıyor.

Anadolu’nun köklü mutfak kültürü içinde özel bir yere sahip olan Ortaköy Tahinlisi, özellikle Ramazan ayında artan talep ile birlikte yeniden gündeme geldi. Yıllardır değişmeyen tarifi, odun ateşinde pişirilmesi ve bol tahinli iç harcıyla bilinen bu yöresel tat, sadece bir hamur işi değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görülüyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ürün, hem yerel esnafın yüzünü güldürüyor hem de şehir dışından sipariş almaya devam ediyor.

“TADI VE KOKUSU AYRI BİR GÜZEL”

Üreticiler, Ortaköy Tahinlisi’nin en büyük farkının kullanılan malzeme kalitesi ve geleneksel üretim tekniği olduğunu belirtiyor. İnce açılan hamurun içerisine bol miktarda tahin ve özel şeker karışımı ekleniyor. Odun ateşinde taş fırında pişirilen tahinli, dışı çıtır, içi ise yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor.

Vatandaşlar ise özellikle Ramazan ayında iftar sonrası çay eşliğinde tüketilen tahinlinin ayrı bir lezzet sunduğunu ifade ediyor.

“RAMAZAN BEREKETİYLE TALEP ARTIYOR”

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte üretim kapasitesi artırılıyor. İlçe genelinde birçok fırın ve imalathane, günlük üretim miktarını iki katına çıkarıyor. Şehir dışına kargo ile gönderimlerin artması, ürünün marka değerini de yükseltiyor.

Yerel esnaf, Ramazan döneminde yaşanan bu hareketliliğin ekonomik anlamda ciddi katkı sağladığını vurguluyor.

KÜLTÜREL MİRAS NİTELİĞİ TAŞIYOR

Ortaköy Tahinlisi yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olarak değerlendiriliyor. Özellikle bayram öncesi ve kandil gecelerinde de yoğun talep gören ürün, bölgenin gastronomik kimliğini temsil ediyor.

Gıda uzmanları ise geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasının, yerel lezzetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

“SÖZ KONUSU RAMAZAN OLUNCA İLK TERCİH”

Ramazan sofralarının simgesi haline gelen Ortaköy Tahinlisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sonrası çayların en güçlü eşlikçisi olmaya devam ediyor. Artan talep, hem üreticiyi hem de esnafı memnun ederken, bu eşsiz lezzetin önümüzdeki yıllarda daha geniş pazarlara açılması bekleniyor.

Ramazan ayı boyunca tahinli üretimindeki artışın sürmesi ve markalaşma çalışmalarının hız kazanması öngörülüyor.