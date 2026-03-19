Muğla’nın Menteşe ilçesinde ateşlenen ramazan topuna yaklaşan Ali Aksu (19) ağır yaralanırken, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi civarında yaşandı. İddiaya göre Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti nedeniyle ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu esnada yanında bulunan Ali Aksu topa doğru yaklaştı. Patlama sırasında Aksu’nun yüzünden ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Durumu ağır olan Aksu, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında Oğuz Mehmet A. ile sorumlu olduğu belirtilen Fatih K. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüphelinin adliyeye sevk edildiği ve süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.