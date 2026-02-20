Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca kişi için 11 ayın sultanı bereketiyle başladı. Ancak uzun süren açlık ve özellikle değişen beslenme saatleri, vücudun su dengesini korumasını zorlaştırabiliyor. Gün boyu susuzluk hissetmemek ve enerjinizi korumak için sahurdan iftara kadar olan süreci doğru yönetmek hayati önem taşıyor.

İşte oruç tutarken susuzluk hissini minimize edecek ve vücudunuzun sıvı dengesini koruyacak uzman önerileri:

SIVI TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Sahur, gün boyu ihtiyaç duyacağınız suyun depolandığı en kritik zamandır. Ancak sahurda bir anda çok fazla su içmek, böbreklerin bu suyu hızla dışarı atmasına neden olur. Bunun yerine:

Kademeli içim: Sahur vaktine yayılarak, bardak bardak su tüketilmelidir.

Tuzdan kaçının: Fazla tuzlu besinler (zeytin, salamura gıdalar) gün içinde hücrelerin suya olan ihtiyacını artırarak daha fazla susamanıza neden olur.

Protein ve su dengesi: Yumurta gibi protein kaynaklarının yanına mutlaka salatalık gibi su oranı yüksek sebzeler eklenmelidir.

ILIK SU İLE BAŞLAYIN

İftar vakti geldiğinde boş mideye aniden buz gibi su yüklemesi yapmak sindirim sistemini yorabilir. Sıvı alımı iftar ile sahur arasına yayılmalıdır. İftarı oda sıcaklığında bir bardak su ile açmak, metabolizmayı nazikçe uyandırır.

Çay ve kahve tuzağına dikkat: İftardan hemen sonra içilen yoğun çay ve kahve, diüretik (idrar söktürücü) etkisiyle vücudun zaten az olan suyunu dışarı atmasına neden olur. Her bardak çay/kahve için ekstra bir bardak su içilmelidir.

SUSUZLUĞU TETİKLEYEN YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR

Maden suyu desteği: İftardan bir süre sonra içilen bir adet doğal maden suyu, gün boyu kaybedilen minerallerin (elektrolitlerin) geri kazanılmasına yardımcı olur.

Çoğu zaman susuzluk hissini artıran şey sadece su içmemek değil, yanlış gıdalar tüketmektir. Şekerli ve gazlı içecekler geçici bir ferahlık hissi verse de, vücudun su ihtiyacını karşılamaz; aksine şeker dengesini bozarak daha çabuk susatır. Bu süreçte taze meyve kompostoları (şekersiz) veya ayran gibi doğal içecekler en iyi alternatiflerdir.