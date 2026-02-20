Ramazan ayının simgelerinden biri olan mis kokulu Ramazan pidesi, bu yıl da iftar sofralarının baş köşesinde yerini alıyor. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan bu geleneksel lezzet, evde de pratik adımlarla hazırlanabiliyor. Susam ve çörek otuyla süslenen, özenle mayalanıp şekillendirilen Ramazan pidesi, sıcak sıcak servis edildiğinde sofralara hem bereket hem de lezzet katıyor.

Ramazan pidesi için yoğurma kabına un, maya, şeker ve tuzu ekleyerek karıştıralım. Ortasını çukurlaştıralım.

Ortasına suyu ilave edelim ve yavaş yavaş yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim.

Toparlanan hamurumuzun üzerini örtelim ve 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.

Sürenin sonunda mayası gelen hamurumuzun havasını alalım. Un serptiğimiz tezgaha alarak tekrar toparlayalım.

Ardından hamurumuzu 2 eşit parçaya keselim ve elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim.

Fırın tepsimizin tabanına galeta unu serpelim. Bezelerimizi tepsiye alıp üzerine örttükten sonra 15 dakika daha mayalanmaya bırakalım.

Sosu için uygun bir kapta yumurta sarısı ve yoğurdu karıştıralım.

Mayası gelen bezelerimizin üzerine hazırladığımız sostan sürüp parmaklarımızla bastırarak hamuru genişletelim.

Pidemizi şekillendirmek için kenar kısımlarına parmak uçlarımızla bastırarak daire şeklini verelim.

Daha sonra orta kısma çizgi çizgi olacak şekilde bastıralım. Pişerken şekillerinin bozulmaması için bu işlemi birkaç kez tekrarlayalım.

Son olarak pidelerimizin üzerine susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıttığımız 230 °C fırında, 3D Hot Air programında, 15-20 dakika pişirelim.

Sürenin sonunda pişen Ramazan pidelerimiz servise hazır.

Afiyet olsun...