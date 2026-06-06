İzmir’de katıldığı bir hastanenin açılış töreninde “Kürt kadın” fıkrasını anlatan Rahmi Koç büyük tepki toplamıştı.

Rahmi Koç’un fıkrayı anlattığı sırada çekim yapan Gazeteci Erhan Gülenç o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

VİDEOYU KALDIRMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİ İDDİASI

Gülenç yaptığı paylaşımda, “Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bugün İzmir Balçova'daki İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı fıkra ile herkesi güldürdü” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Erhan Gülenç paylaştığı videoyu kaldırması için tehdit edildiğini duyurdu.

Erhan Gülenç yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bu videoyu biz çektik, biz yayınladık. Bu bizim gazetecilik anlamında onur duyacağımız bir yayın oldu. Bu videoyu yayınladıktan sonra Koç Sağlık Grubu Başkanı E.B. olduğunu öğrendiğim biri WhatsApp’tan aradı. Bana ‘Derhal bu videoyu kaldırın’ dedi. Ben de kaldırmayacağımı söyledim. ‘Kaldırmazsanız çok kötü olur’ dedi. Ben de ‘Beni tehdit mi ediyorsunuz’ dedim. ‘İyi görürsünüz’ dedi ve kapattı telefonu. Daha sonra Ankara’dan gazeteci olduğunu söyleyen biri aradı. ‘Ömer Bey ve ailenin kaldırılmasıyla ilgili ricası var, lütfen bu videoyu kaldırabilir misiniz’" dedi.

‘28 YILLIK GAZETECİLİK HAYATIMDA EN ONUR DUYDUĞUM DAVRANIŞLARDAN BİRİ OLDU’

Bu görüşmede tehdit edildiğini söylediğini ve kendisini tehdit eden kişinin telefon numarasını verdiğini ifade eden Gülenç, “Sonrasında beni Koç Sağlık Grubundan üst düzey bir yönetici aradı. ‘Özür dileriz, tatsız bir konuşma olmuş. Biz burada Rahmi Bey aleyhine bir kampanya başlatılabileceğinden rahatsızız, takdir sizin’ dedi. Ben de kapattım telefonu ve o videoyu kaldırmadım. Bu 28 yıllık gazetecilik hayatımda en onur duyduğum davranışlardan biri oldu” dedi.