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Kaynak: Haber Merkezi

Hollywood’un sıra dışı yönetmeni Quentin Tarantino, ilk tiyatro oyununu yazıp yönetiyor. Sacha Baron Cohen’in başrolünde yer alacağı The Popinjay Cavalier, 2027’de Londra’da sahnelenecek.

Sinema dünyasında kendine özgü anlatımı ve unutulmaz filmleriyle iz bırakan Quentin Tarantino, bu kez tiyatro sahnesine yöneliyor. Ucuz Roman, Rezervuar Köpekleri ve Soysuzlar Çetesi gibi filmleriyle tanınan yönetmen, ilk tiyatro oyunu The Popinjay Cavalier ile Londra’nın West End bölgesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun başrolünü ise Borat ve Ali G karakterleriyle tanınan Sacha Baron Cohen üstlenecek.

1830’LAR AVRUPA’SINDA KILIÇLAR ÇEKİLECEK

Sony Pictures Entertainment ve Sonia Friedman Productions ortaklığında hazırlanan oyun, 1830’lu yılların Avrupa’sında geçiyor. Kılık değiştirme, aldatmaca ve kılıç dövüşleri etrafında şekillenen macera komedisi, klasik serüven filmlerinin dünyasını tiyatro sahnesine taşıyacak.

Oyunun merkezinde, kendisini dünyanın en büyük oyuncusu olarak gören Rupert Sebastian Thomas Jr. yer alıyor. Fransızları kızdıran sözlerinin ardından Paris’e doğru yola çıkan karakterin yolculuğu, tehlikeli ve hareketli bir maceraya dönüşüyor.

COHEN, TARANTİNO’NUN YÖNETİMİNDE

Borat ve Ali G gibi sivri karakterleriyle tanınan Sacha Baron Cohen, yapımla West End’deki ilk büyük tiyatro rolünü üstlenecek. Ünlü oyuncu, Tarantino’nun teklifini esprili bir ifadeyle değerlendirerek, “Dünyanın en iyi yönetmeni aradığında soru sormazsınız” dedi.

İLK GÖSTERİM ŞUBAT 2027’DE

The Popinjay Cavalier, 23 Şubat 2027’de Londra’daki Phoenix Tiyatrosu’nda ön gösterimlerine başlayacak. Oyunun resmî açılışı 18 Mart’ta yapılacak. Mevcut gösterim takvimi 13 Haziran 2027’ye kadar uzanıyor.

Tarantino, 2019’da gösterime giren Bir Zamanlar… Hollywood’da filminden bu yana uzun metrajlı bir filmi yönetmedi. Yönetmen, son dönemde David Fincher’ın yönettiği, Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı The Further Mis-Adventures of Cliff Booth filminin senaryosunu kaleme almasıyla da gündeme geldi. Filmin 25 Kasım 2026’da IMAX salonlarında, 23 Aralık 2026’da ise Netflix’te yayımlanması planlanıyor.