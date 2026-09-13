Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, Katılımevim'in büyük hissedarlarından Muhammed Yarız, gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında ortaya attığı “Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı” iddiasının ardından X hesabından açıklama yaptı.

Yarız, bir süredir Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını belirterek şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Yarız, tamamlanan işlem sonrasında mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini ifade etti.

“KISA BİR SÜRE DİNLENMEK AMACIYLA ŞEHİR DIŞINDA BULUNUYORDUM”

Yoğun ve stresli geçen dönemin ardından kısa bir süre dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunduğunu belirten Yarız, kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programını değiştirdiğini açıkladı.

Yarız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tamamlanan işlem sonrasında mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevim sona ermiştir. yoğun ve stresli geçen bu dönemin ardından kısa bir süre dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunuyordum. Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programımı değiştirerek yarın sabah istanbul’a dönme kararı aldım.”

SAYMAZ NE İDDİA ETMİŞTİ?

Saymaz, Yarız'ın Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü. Saymaz ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir konulduğunu iddia etmişti.

Yarız'ın açıklaması, söz konusu iddiaların ardından geldi. Tera Grubu, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada Pusula Finans Holding ile aralarında şirketin hissedarı olduğu Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılım Evim başta olmak üzere bağlı finans şirketlerindeki payların devralınması için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

11 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde ise görüşmelerde temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varıldığı ilan edilmişti.

TERA'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Son gelişmelerin ardından Tera Yatırım, Pusula Finans Holding'in paylarının planlanan devralınma sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. KAP'ın yanı sıra Pusula Portföy'ün X hesabından da paylaşılan açıklamada Yarız'ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialara değinilmedi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları ile Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik değerlendirmesi ve finansal vizyonu bakımından herhangi bir değişiklik oluşturmadığı belirtildi.

Tera Grubu tarafından planlanan işlemin; sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve finansal hizmetler alanlarındaki faaliyetlerin ölçeğinin ve çeşitliliğinin artırılması, farklı finansal hizmet alanlarının aynı stratejik vizyon altında geliştirilmesi ve güçlü, entegre bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda değerlendirildiği aktarıldı.

PAY DEVİR SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tera açıklamasında, daha önce kamuoyuna açıklanan planlanan pay devir işlemine ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi. İşlemin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu bildirildi.

Tera Grubu, finansal hizmetler alanında uzun vadeli değer yaratma, faaliyetlerini çeşitlendirme ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturma yönündeki stratejik vizyonunu sürdürdüğünü açıkladı.

TURHAN VE KUMOVA HAKKINDA DA İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberinde Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan'ın Yunanistan'dan oturum izni aldığı ve soruşturma kapsamında Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edildi. Atilla ayrıca Destek Yatırım'ın sahibi Altunç Kumova'ya yönelik tedbir uygulandığını öne sürerken, Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini iddia etti.

Açıklamanın tamamı şöyle;

"Şirketimiz tarafından 09.09.2026 ve 10.09.2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı ve akabinde planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve değerlendirmeler nedeniyle, söz konusu işlem ve Tera Grubu’nun konuya ilişkin yaklaşımı hakkında yatırımcılarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları ile Tera Grubu’nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik değerlendirmesi ve finansal vizyonu bakımından herhangi bir değişiklik oluşturmadığı önemle belirtilmelidir.

Tera Grubu tarafından planlanan işlem; sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve finansal hizmetler alanlarındaki faaliyetlerin ölçeğinin ve çeşitliliğinin artırılması, farklı finansal hizmet alanlarının aynı stratejik vizyon altında geliştirilmesi ve güçlü, entegre bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve taraflar arasında temel ticari ve finansal şartlarda mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede Tera Grubu’nun işlem konusundaki değerlendirmesi, Pusula Grubu bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri, sahip oldukları finansal altyapı ve Tera Grubu’nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayacakları katkı esas alınarak yapılmıştır. Kamuoyuna yansıyan ve şirketlerin tüzel kişilikleri ile faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmeler, bu stratejik ve finansal değerlendirmeyi değiştiren bir husus teşkil etmemektedir.

Bu itibarla, daha önce kamuoyuna açıklanan planlanan pay devir işlemine ilişkin süreç devam etmekte olup; işlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Tera Grubu, finansal hizmetler alanında uzun vadeli değer yaratma, faaliyetlerini çeşitlendirme ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturma yönündeki stratejik vizyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır".