Sony, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşturacağı yeni dövüş oyunu Marvel Tokon: Fighting Souls için radikal ve tartışmalı bir karara imza attı. Şirket, büyük bir merakla beklenen yapımın PC (Steam) sürümünü tam 132 ülkede erişime engelli bir şekilde satışa sunma kararı aldı. Oyun dünyasında geniş yankı uyandıran ve topluluğun tepkisini çeken bu gelişmeye dair Sony cephesinden henüz resmi bir hamle gelmemiş olsa da kısıtlamanın altındaki temel gerekçe tamamen netleşti.

FİŞİ ÇEKEN NEDEN: PSN ZORUNLULUĞU

Küresel oyun veri tabanı SteamDB üzerinden paylaşılan resmi paket verileri, Marvel Tokon: Fighting Souls oyununun 132 ülkede satın alınamaması ve oynanamamasının arkasında doğrudan PSN zorunluluğunun yattığını ortaya koydu. Söz konusu engellemeden etkilenen ülkelerin en büyük ortak noktası, Sony’nin PlayStation Network (PSN) hizmetinin bu bölgelerde resmi olarak desteklenmiyor olması.

Afganistan, Mısır, Sırbistan, Fas ve Haiti gibi birçok ülkeyi kapsayan bu geniş liste, Sony’nin PC platformuna taşıdığı çok oyunculu yapımlarda taviz vermediği katı stratejisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Teknoloji devi, kendi dijital ağ altyapısını sunmadığı coğrafyalardaki bilgisayar kullanıcılarının oyuna erişimini doğrudan sınırlandırıyor.

GEÇMİŞTEKİ HELLDIVERS 2 KRİZİ GERİ DÖNDÜ

Sony'nin bu hamlesi, şirketin geçmişte yaşadığı ve geri adım atmak zorunda kaldığı büyük bir küresel krizi akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere 2024 yılında popüler nişancı oyunu Helldivers 2 için getirilen sonradan PSN hesabı bağlama dayatması, tam 177 ülkede devasa bir boykot dalgasına ve oyuncu tepkisine yol açmıştı.

O dönem yükselen yoğun eleştiriler, negatif inceleme yağmurları ve iade talepleri üzerine Sony geri adım atarak zorunluluğu kaldırmış, sonraki tek oyunculu PC limanlarında ise hesabı zorunlu kılmak yerine oyunculara isteğe bağlı ödüller sunmayı tercih etmişti. Ancak yaklaşan Marvel Tokon: Fighting Souls kararı, şirketin özellikle çok oyunculu (multiplayer) odaklı yeni projelerinde bu kısıtlayıcı tutumundan ve küresel politikasından vazgeçmediğini kanıtlıyor. 6 Ağustos 2026'da PC ve PlayStation 5 için çıkış yapacak olan yapımın, bu ambargo kararıyla küresel pazarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.