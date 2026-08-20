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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 5 aylık bir bebek dahil 64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Kamu görevlilerinin sorumluluğunun incelendiği ek bilirkişi raporu tamamlandı.

Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı raporda, binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Zeynel Abidin Şerefoğlu'nun "idari sorumluluğu bulunduğu" yönünde değerlendirme yapıldı. Sanıklar Emre Arıkan ve Mehmet Dişçeken ile binanın yıkılması arasında ise illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Proton Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ilk olarak müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

Daha sonra binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosya daha sonra birleştirildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül 2025'te görülen 8'inci duruşmada savcı, bütün sanıkların "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, 6 Ocak 2026'daki duruşmada kamu görevlilerinin durumunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Raporun zamanında tamamlanmaması üzerine dava 2 Kasım'a ertelendi.

STATİK PROJEYİ KONTROL EDİP ONAYLADILAR

13 Ağustos 2026 tarihli ek bilirkişi raporunda, 26 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatına esas statik projenin 1998 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan hazırlandığı belirtildi.

Projede ayrıca kendi içinde ve hesap raporlarıyla uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi. Bilirkişi heyeti, söz konusu statik projeyi İmar İşleri Müdür Yardımcısı sıfatıyla kontrol eden ve onaylayan Hacı Mehmet Güner ile Zeynel Abidin Şerefoğlu'nun bu nedenle "idari sorumluluğu bulunduğu" sonucuna vardı.

İKİ SANIK İÇİN İLLİYET BAĞI KURULAMADI

Raporda diğer kamu görevlileri Emre Arıkan ve Mehmet Dişçeken'in durumu da değerlendirildi. Yapının inşası sırasında mimari projeye aykırı bir eylem gerçekleştirdiklerine ilişkin değerlendirme yapılamadığı belirtilerek iki sanık yönünden binanın yıkılmasıyla "illiyet bağı kurulamadığı" ifade edildi.

AİLELERİN AVUKATINDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Proton Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Nilay Yıldırım Yaşar, yeni bilirkişi raporunun ardından yargılamanın daha fazla uzatılmadan 2 Kasım'daki duruşmada sonuçlandırılmasını istedi.

Yaşar, kusuru ve illiyet bağı sabit görülen sanıklar yönünden "olası kast" hükümlerinin uygulanma şartlarının da değerlendirilmesini talep etti. Sanıkların yargılamadan veya olası bir kararın infazından kaçmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Yaşar; tutuklama, ev hapsi, yurt dışına çıkış yasağı ve sıkı adli kontrol tedbirlerinin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yaşar, 64 kişinin hayatını kaybettiği davada artık karar beklediklerini belirterek, deprem davalarının etkin ve süratli şekilde sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.