Yeni sezonda profesyonel liglerde 128 takım mücadele edecek. Süper Lig 18, 1. Lig 20, 2. Lig iki gruba ayrılarak 36 ve 3. Lig ise bölgesel üç grupta toplam 54 takımdan oluşacak.

Sezon planlamasına göre Süper Lig’den 3, Trendyol 1. Lig’den 4, Nesine 2. Lig’den 6 ve Nesine 3. Lig’den 12 takım alt lige düşecek.

Yükselme sistemi kapsamında 1. Lig’den 1’i play-off’tan olmak üzere 3, 2. Lig’den 2’si play-off’tan 4 ve 3. Lig’den 3’ü play-off yoluyla 6 takım bir üst lige çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselecek 5 takımdan 4’ünün belirlendiği açıklanırken, TFF Yönetim Kurulu’nun BAL 1. Grup’ta oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçının ardından kulüpleri tedbirli şekilde Etik Kurulu’na sevk ettiği, bu nedenle grup play-off müsabakalarının kurul kararına kadar askıya alındığı bildirildi.

21 İLDEN TEMSİLCİ YOK

Profesyonel liglerde 13 ekip bir üst lige yükselme başarısı elde ederken, 27 takım ise bir alt lige düştü.

Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige çıkacak son takım hariç liglerde Afyonkarahisar, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tunceli'den temsilci bulunmayacak.

İstanbul'dan 21, İzmir'den 8, Ankara ve Bursa'dan 6 ve Antalya'dan 5 takım profesyonel liglerde yer alacak.

BURSASPOR YÜKSELMEYİ SÜRDÜRDÜ

2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 2024-2025'te 3. Lig'den 2. Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da 1. Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de 8 sezon geçiren Giresunspor, ve 1 sezon Süper Lig'de yer alan Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Kahramanmaraşspor, daha önce de Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.

Süper Lig tecrübesi bulunan ekiplerden Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor 1. Lig'e, Adanaspor ve Yeni Malatysapor 2. Lig'e veda etti.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da Bölgesel Amatör Lig'den düştü.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON YİNE GALATASARAY

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük, küme düştü. Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan Erzurumspor FK, tekrar lige dönerken; Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un düştüğü 1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Düşenler: Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK

Düşenler: Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor, Adana Demirspor

2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969, Muğlaspor

Düşenler: Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor, Beykoz Anadoluspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor, Yeni Malatyaspor

3. Lig

2. Lig'e çıkanlar: İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, 52 Orduspor, Çorluspor 1947

Düşenler: Edirnespor, Polatlı 1926, Kestel Çilekspor, Çankayaspor, Hacettepe, Kapadokyaspor, Kilis 1984, Kahramanmaraşspor, Giresunspor, Çayelispor, 1926 Bulancakspor, Artvin Hopaspor, Nazillispor, Bornova 1877, Afyonspor, İzmir Çoruhlu FK

Bölgesel Amatör Lig

3. Lig'e çıkanlar: Bigaspor, 1922 Akşehirspor, Gölcükspor, Adaletgücü