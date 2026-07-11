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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye, 10 Temmuz 2026'da tam anlamıyla iki farklı iklim tablosuna sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1689 istasyonundan alınan verileri inceleyen Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, ülkenin batısı ile doğusu arasında çarpıcı bir sıcaklık makası açıldığını ortaya koydu.

Ege ve Akdeniz kıyıları derin bir nefes alıp mevsim normallerinin altına gerilerken; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri adeta kavruldu.

'GECELERİ ARTIK HAVA SOĞMUYOR'

Prof. Dr. Kurnaz, özellikle İç Anadolu bölgesine dikkat çekerek hayati bir uyarıda bulundu: "Geceleri artık hava soğumuyor. Gün içinde biriken ısı sürekli katlanarak artıyor ve bu durum ciddi bir risk oluşturuyor."

TERMOMETRE GÜNEYDOĞU'DA YÜKSELDİ AMA ASIL SÜRPRİZ KARADENİZ'DE

Günün en yüksek mutlak sıcaklıkları 39,9 dereceyle Batman ve Diyarbakır’da ölçüldü. Bu illeri 38,7 dereceyle Şırnak ve 38,1 dereceyle Şanlıurfa izledi. İlginç olan ise, bu yüksek rakamlara rağmen bölgenin geçmiş yıllardaki ortalamasından çok büyük bir sapma gösterilmemesi oldu. Örneğin Şanlıurfa, 38,1 dereceyi görmesine rağmen geçmiş yılların ortalamasının 1,6 derece altında kaldı.

Prof. Dr. Levent Kurnaz bu durumu, "Güneydoğu için 38 dereceler artık aşırı sıcak kabul edilmiyor; bu değerler bölgenin yeni normali haline geldi" sözleriyle özetledi.

Günün asıl iklim şoku ise Doğu Karadeniz’in iç vadilerinde yaşandı. Karadeniz'den gelen serin havanın iç kesimlere ulaşamaması nedeniyle Gümüşhane, uzun yıllar ortalamasının tam 9,9 derece üzerine çıkarak günün en yüksek sıcaklık sapmasını (anomali) yaşayan kenti oldu. Sapma oranları Bayburt’ta 6, Erzincan’da 5,2 ve Tokat’ta 4,4 derece olarak kayıtlara geçti.

AKDENİZ VE EGE'DE SIRA DIŞI SERİNLİK

Doğudaki bu ısınma dalgasına karşılık, Türkiye'nin batı kıyılarında alışılagelmişin dışında serin bir gün yaşandı. Turizmin kalbi Antalya, mevsim normallerinin tam 6,9 derece altında kalarak günün en düşük sıcaklık sapmasına imza attı. Benzer şekilde İzmir normalden 3,9 derece, Denizli ve Bursa 2,7 derece, Muğla ise 2,1 derece daha serin bir gün geçirdi.

'GECELER UYUNMAZ HALE GELİYOR'

Analizin en endişe verici kısmı ise gece sıcaklıkları oldu. Gün içinde biriken ısının gece boyunca dağılamaması, insan vücudu üzerindeki termal baskıyı artırıyor.

Nevşehir: Gece sıcaklığı normallerin 6,1 derece üzerine çıkarak 19,1 olarak ölçüldü.

Samsun ve Siirt: Normalden 5,1 derece daha sıcak bir gece geçirdi.

Mardin: Gece ortalaması normallerin 5 derece üzerinde seyretti.

Haftanın İlk "40 Derece Altı" Günü

10 Temmuz, aynı zamanda bu hafta Türkiye genelinde hiçbir il merkezinde 40 derece sınırının aşılmadığı ilk gün olarak kayıtlara geçti. Yine de sıcaklık dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor:

4 ilde sıcaklık 38 derecenin üzerindeydi.

11 il merkezinde termometreler 35 dereceyi aştı.

46 il merkezinde ise hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyretti.

İlçe bazında bakıldığında ise olağanüstü sapmalar görüldü. Artvin’in Şavşat ilçesi normalin 9,5 derece, Erzurum’un İspir ilçesi 9,2 derece ve Giresun’un Alucra ilçesi 8,6 derece üzerine çıktı. Batıda ise Bodrum, normallerin 6,7 derece üstünde bir sıcaklıkla istisna yarattı.