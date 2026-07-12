OLAYLAR

1191 - Üçüncü Haçlı Seferi: Selahaddin Eyyubi'ye bağlı birlikler, Akka Kalesi'ni kuşatan II. Filip'in Ordusu'na, ikinci sene sonunda teslim oldular.

1521 - Türk Ordusu Zemun'a girdi (Zemun Kuşatması).

1806 - 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyon, Ren Birliği'nin yeniden canlandırılmış versiyonu idi.

1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs adasının yönetimini 4 Haziran 1878'de imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallık'a devretmesinin ardından, Ada'ya ilk Birleşik Krallık bayrağı, bugün Lefkoşa burçlarına çekildi.

1918 - I. Dünya Savaşı sırasında Salyan Muharebesi gerçekleşti. Kura nehri Osmanlı ordusu tarafından kontrol altına alındı.

1923 - İstiklâl Marşı için Ali Rifat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra, 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.

1933 - ABD Kongresi, asgari ücreti belirledi: Saat başına 33 cent.

1935 - Romanya Krallığı'nda, antikomünist faaliyetler çerçevesinde Romanya Komünist Partisi liderleri tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 1936 Craiova Duruşması olarak bilinen siyasi duruşmada yargılandılar.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.

1946 - Irak'ın Kerkük Şehrinde Türklere karşı yapılan Gavurbağı Katliamı

1947 - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı.

1948 - Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları’nda üç adım atlamada üçüncü oldu.

1950 - René Pleven, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı’nın temeli atıldı.

1958 - Kıbrıs'ta olaylar tırmanıyor. Beş Kıbrıslı Türk, pusuya düşürülerek öldürüldü.

1960 - Celâl Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1962 - The Rolling Stones topluluğu, ilk konserlerini Londra'da "Marquee Club"de verdiler.

1967 - Newark'ta (New Jersey) altı gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. Olaylar sırasında 27 kişi hayatını kaybetti.

1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçları Affı Kanunu’nu veto etti.

1977 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç: “Milliyetçi Cephe (MC) Hükûmeti kurulur ve güvenoyu alırsa genel greve gideriz” dedi.

1987 - Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin belirlenmesi amacıyla tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı.

1991 - İstanbul'un üç ayrı yerinde yapılan Polis baskınlarında Dev-Sol üyesi 10 kişi öldürüldü. Örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de aynı gün Paris'te öldürüldü.

1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı.

1993 - Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7,7 şiddetindeki deprem, 230 kişinin ölümüne neden oldu.

1993 - Türkiye güzeli Arzum Onan, Avrupa güzeli seçildi.

1994 - Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski Milletvekilleri, Selim Sadak ile Sedat Yurtdaş tutuklandı.

1997 - Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. Hükümet güvenoyu aldı. Anasol-D olarak anılan Koalisyon Hükûmeti; ANAP, DSP, Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve 1 bağımsız üyeden oluşuyordu.

2000 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Kabine'ye girdi.

2002 - Faslı askerlerin, Akdeniz'de yerleşimin olmadığı İspanya'ya ait küçük bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi, İspanya ve AB tarafından protesto edildi.

2004 - Pedro Santana Lopes, Portekiz Başbakanı oldu.

2006 - Hizbullah'ın kuzey İsrail topraklarına füze saldırılarında bulunması ve 8 İsrail askerini öldürüp 2 tanesini de esir alması, 2006 İsrail-Lübnan Krizi'ni başlattı.

2010 - İstanbul Voleybol Kulübü kuruldu.

2016 - Hürkuş, Avrupa'dan sertifika alan ilk Türk uçağı oldu.

2016 - Güney İtalya'daki Puglia bölgesinde Bari kentine bağlı Corato ile Andria kasabaları arasında Andria tren kazası meydana geldi.

DOĞUMLAR

MÖ 100 - Julius Caesar, Roma İmparatoru (ö. MÖ 44)

1394 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunudur (ö. 1441)

1675 - Evaristo Abaco, İtalyan besteci (ö. 1742)

1730 - Anna Barbara Reinhart, İsviçreli matematikçi (ö. 1796)

1813 - Francisque Bouillier, Fransız filozof (ö. 1899)

1817 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (ö. 1862)

1824 - Eugène Boudin, Fransız ressam (ö. 1898)

1828 - Nikolay Çernişevski, Rus düşünür (ö. 1889)

1849 - William Osler, Kanadalı hekim (ö. 1919)

1852 - Hipólito Yrigoyen, Arjantinli devlet adamı (ö. 1933)

1854 - George Eastman, Amerikalı mucit, sanayici ve Eastman Kodak firmasının kurucusu (ö. 1932)

1863 - Albert Calmette, Fransız doktor, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1933)

1863 - Paul Drude, Alman fizikçi (ö. 1906)

1870 - II. Louis, 30. Monako prensi ve Valentinois Dükü (ö. 1949)

1872 - Emil Hácha, Çek avukat (ö. 1945)

1884 - Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (ö. 1920)

1884 - Louis B. Mayer, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1957)

1888 - Alfred Isaac, Yahudi asıllı Alman Profesör (ö. 1956)

1891 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair, gazeteci, oyun yazarı ve öğretmen (ö. 1971)

1895 - Buckminster Fuller, Amerikalı felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar ve mucit (ö. 1983)

1895 - Oscar Hammerstein II, Amerikalı bir söz yazarı, libretto yazarı, tiyatro yapımcısı (ö. 1960)

1902 - Günther Anders, Alman filozof, gazeteci ve şair (ö. 1992)

1904 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)

1908 - Milton Berle, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2002)

1908 - Alain Cuny, Fransız oyuncu (ö. 1994)

1909 - Fritz Leonhardt, Alman inşaat mühendisi (ö. 1999)

1913 - Willis Eugene Lamb, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2008)

1916 - Lyudmila Pavliçenko, Sovyet keskin nişancı (ö. 1974)

1917 - Andrew Wyeth, Amerikalı görsel sanatçı (ö. 2009)

1920 - Beah Richards, Amerikalı bir sahne, sinema ve televizyon oyuncusuydu (ö. 2000)

1923 - James E. Gunn, Amerikalı bilimkurgu yazarı, eleştirmen ve İngilizce profesörü (ö. 2020)

1924 - Eve Branson, İngiliz dansçı, hayırsever ve çocuk hakları aktivisti (ö. 2021)

1925 - Yasushi Akutagawa, Japon besteci ve aynı zamanda bir orkestra şefiydi (ö. 1989)

1928 - Elias James Corey, Amerikalı organik kimyacı

1930 - Ruth Drexel, Alman oyuncu, tiyatro sanatçısı ve yönetmen (ö. 2009)

1934 - Van Cliburn, Amerikalı piyanist (ö. 2013)

1935 - Satoshi Omura, Japon biyokimyacı

1936 - Jan Němec, Çek film yönetmeni ve senarist (ö. 2016)

1937 - Bill Cosby, Amerikalı komedyen

1937 - Lionel Jospin, Fransız siyasetçi

1938 - Ronny Greetje Bierman, Hollanda asıllı Alman film ve televizyon oyuncusu (ö. 1984)

1940 - Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmen (ö. 2000)

1942 - Leif "Loket" Olsson, İsveçli televizyon sunucusu, spor gazetecisi, radyocu ve dans müziği şarkıcısı (ö. 2025)

1946 - Jens Beutel, Alman siyasetçi ve satranç oyuncusu (ö. 2019)

1947 - Aslan Tkhakushinov, Adigey Cumhuriyeti'nin 3. Devlet Başkanı

1948 - Benjamin Burtt, dört kez Akademi Ödülü kazanmış ses tasarımcısı

1948 - Richard Simmons, Amerikalı fitness ünlüsü (ö. 2024)

1951 - Brian Grazer, Oscar ve Emmy ödüllü Amerikalı film ve televizyon yapımcısıdır

1951 - Cheryl Ladd, Amerikalı sinema oyuncusu

1951 - Jamey Sheridan, Amerikalı oyuncu

1952 - Irina Bokova, Bulgar politikacı ve UNESCO'nun eski Genel Direktörü

1954 - Eric Adams, Manowar isimli heavy metal grubunun vokalisti

1954 - Wolfgang Dremmler, Alman millî futbolcudur

1955 - Timothy Garton Ash, İngiliz tarihçi, yazar ve yorumcudur

1955 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (ö. 2017)

1956 - Pierre Deny, Fransız oyuncu (ö. 2026)

1957 - Rick Husband, Amerikalı astronot (ö. 2003)

1957 - Takuro Morinaga, Japon ekonomist (ö. 2025)

1958 - Dilber Ay (Gülşen Demirci), Türk sinema sanatçısı (ö. 1995)

1959 - Charles Q. Murphy, Amerikalı aktör, komedyen ve senarist (ö. 2017)

1959 - VI. Tupou, Tonga Kralı

1960 - Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar

1963 - Frédéric Salat-Baroux, Fransız bürokrat

1964 - Osman Tural, Türk bürokrat

1966 - Fevai Arslan, Türk siyasetçi

1967 - John Petrucci, Amerikalı gitarist ve Dream Theater'ın üyesi

1967 - Bruny Surin, Kanadalı atlet

1969 - Chantal Jouanno, Fransız siyasetçi eski Spor Bakanı

1970 - Aure Atika, Fas-Portekiz asıllı Fransız oyuncu

1970 - Lee Byung-hun, Güney Koreli aktör, şarkıcı ve model

1970 - Dana Golombek, Alman şarkıcı ve oyuncu

1970 - İpek Tenolcay, Türk manken ve aktris

1971 - Nathaniel Philip Rothschild, Yahudi asıllı Britanyalı finansçı (Rothschild ailesi'nin üyesi)

1971 - Kristi Yamaguchi, Amerikalı buz patenci

1972 - Lady Saw, Jamaikalı reggae şarkıcı

1972 - Sundar Pichai, Hint yönetici ve Google'ın CEO'su

1973 - Umut Akyürek, Türk sanat müziği sanatçısı

1973 - Magoo, Amerikalı rap şarkıcısı

1973 - Christian Vieri, İtalyan eski futbolcu

1974 - Sharon den Adel, Hollandalı müzisyen

1976 - Anna Friel, İngiliz oyuncu

1976 - Hüsnü Şenlendirici, Türk klarnet sanatçısı

1977 - Clayton Zane, Avustralyalı millî futbolcu ve teknik direktör

1977 - Brock Lesnar, Amerikalı güreşçi

1978 - Michelle Rodriguez, Amerikalı aktris

1978 - Topher Grace, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Antonio Cassano, İtalyan eski millî futbolcu

1983 - Libania Grenot, Küba asıllı İtalyan atlet

1984 - Sami Zayn, Kanadalı profesyonel güreşçi

1987 - Cansın Hacıbekiroğlu, Türk voleybolcu

1988 - Patrick Beverley, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Phoebe Tonkin, Avustralyalı aktris ve model

1991 - Salih Dursun, Türk futbolcu

1991 - James Rodríguez, Kolombiyalı millî futbolcu

1994 - Josephine Japy, Fransız yakın dönem oyuncusu

1995 - Luke Shaw, İngiliz millî futbolcu

1995 - Yohio, İsveçli şarkıcı ve söz yazarı

1997 - Malala Yousafzai, Pakistanlı eğitim aktivisti, Nobel Ödülü sahibi

2000 - Vinícius Júnior, Brezilyalı millî futbolcu

2002 - Bertuğ Yıldırım, Türk millî futbolcu

2003 - Oscar Bobb, Norveçli millî futbolcu

ÖLÜMLER

1067 - İoannis Komnenos, Bizans aristokrat ve askerî lider (d. 1015)

1441 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunu (d. 1394)

1536 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (d. 1466)

1539 - Ferdinand Kolomb, Kristof Kolomb'un ikinci oğlu (d. 1488)

1712 - Richard Cromwell, Oliver Cromwell'in oğlu (d. 1626)

1720 - Sukjong, Joseon Krallığı'nın 19. kralı (d. 1661)

1742 - Evaristo Abaco, İtalyan besteci (d. 1675)

1751 - Tokugawa Yoshimune, Tokugawa Şogunluğu'nun 8. şogunu ve Tokugawa Mitsusada'nın oğlu (d. 1684)

1762 - Sado, Joseon Kralı Yeongjo'nun ikinci oğlu (d. 1735)

1804 - Alexander Hamilton, ABD'nin ilk partisi olan Federalist Parti'nin kurucusu ve teorisyen (d. 1757)

1855 - Pavel Nahimov, Rus amiral (d. 1802)

1863 - Godfrey Vigne, İngiliz amatör kriket oyuncusu ve gezgin (d. 1801)

1874 - Fritz Reuter, Alman romancı (d. 1810)

1892 - Alexander Cartwright, kimi insanlar tarafından beyzbolun babası olarak tarif edilir (d. 1820)

1910 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (d. 1877)

1926 - Gertrude Bell, İngiliz seyyah ve casus (d. 1868)

1929 - Robert Henri, Amerikan ressam (d. 1865)

1930 - F. E. Smith, Birkenhead'ın Birinci Kontu, Büyük Britanyalı siyasi (Conservative Party) ve hukukçu (d. 1872)

1931 - Nathan Söderblom, İsveçli din adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1866)

1931 - Vladimir Triandafillov, Sovyet komutan ve teorisyen (d. 1894)

1935 - Alfred Dreyfus, Fransız subay (Dreyfus davası) (d. 1859)

1945 - Wolfram von Richthofen, Alman savaş pilotu ve Nazi döneminde Luftwaffe'nin Generalfeldmarschalli (d. 1895)

1949 - Douglas Hyde, İrlandalı siyasetçi ve şair (d. 1860)

1965 - Ahmet Hulusi Köymen, Türk siyasetçi (d. 1891)

1966 - D. T. Suzuki, Japon Budist bilgin ve yazarıdır (d. 1870)

1967 - Otto Nagel, Alman ressam (d. 1894)

1975 - Latife Uşaklıgil, Atatürk'ün eşi (d. 1898)

1979 - Minnie Riperton, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1947)

2002 - Ece Ayhan, Türk şair (d. 1931)

2003 - Benny Carter, Amerikan trumpetçi, besteci, aranjör ve grup lideri (d. 1907)

2005 - Willi Heinrich, Alman yazar (d. 1920)

2007 - Ulus Baker, Türk yazar ve çevirmen (d. 1960)

2007 - Gottfried von Einem, Avusturyalı opera bestecisi (d. 2016)

2013 - Paul Bhattacharjee, Hint kökenli İngiliz oyuncu (d. 1960)

2014 - Valeriya Novodvorskaya, Rus yazar ve siyasetçi (d. 1950)

2015 - Tenzin Delek Rinpoche, Sichuan'dan Tibet Budist lideri (d. 1950)

2016 - Lorenzo Amurri, İtalyan yazar ve müzisyen (d. 1971)

2016 - Goran Hadžić, Hırvat siyasetçi ve Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (d. 1958)

2017 - Sam Glanzman, Amerikalı çizgi romancı ve animatör (d. 1924)

2018 - Abbas Emir-İntizam, İranlı siyasetçi ve hükümlü (d. 1932)

2018 - Xerardo Fernández Albor, Galiçyalı siyasetçi ve devlet adamı (d. 1917)

2018 - Roger Perry, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

2018 - Laura Soveral, Angola asıllı Portekizli oyuncu (d. 1933)

2018 - Dada Vaswani, Hint mezhepsel dinî lideri (d. 1918)

2018 - Robert Wolders, Hollandalı asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2019 - Jorge Aguado, Arjantinli siyasetçi ve bakan (d. 1925)

2019 - Fernando J. Corbató, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1926)

2019 - Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk avukat ve siyasetçi (d. 1943)

2019 - Claudio Naranjo, Şilili yazar, aktivist ve psikiyatr (d. 1932)

2020 - Miryana Başeva, Bulgar şair ve yazar (d. 1947)

2020 - Raymundo Capetillo, Meksikalı tiyatro, film, televizyon ve radyo oyuncusu (d. 1943)

2020 - Judy Dyble, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1949)

2020 - Alfred Mtsi, Güney Afrikalı politikacı (d. 1951)

2020 - Kelly Preston, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı (d. 1962)

2020 - Lajos Szűcs, Macar millî futbolcu (d. 1943)

2021 - Wilson Jones, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1934)

2021 - Ladislav Potměšil, Çek aktör (d. 1945)

2022 - Tony Binarelli, İtalyan sihirbaz (d. 1940)

2022 - Vicente Fialho, Brezilyalı mühendis ve siyasetçi (d. 1938)

2024 - Ruth Westheimer, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1928)