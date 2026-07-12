OLAYLAR
1191 - Üçüncü Haçlı Seferi: Selahaddin Eyyubi'ye bağlı birlikler, Akka Kalesi'ni kuşatan II. Filip'in Ordusu'na, ikinci sene sonunda teslim oldular.
1521 - Türk Ordusu Zemun'a girdi (Zemun Kuşatması).
1806 - 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyon, Ren Birliği'nin yeniden canlandırılmış versiyonu idi.
1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs adasının yönetimini 4 Haziran 1878'de imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallık'a devretmesinin ardından, Ada'ya ilk Birleşik Krallık bayrağı, bugün Lefkoşa burçlarına çekildi.
1918 - I. Dünya Savaşı sırasında Salyan Muharebesi gerçekleşti. Kura nehri Osmanlı ordusu tarafından kontrol altına alındı.
1923 - İstiklâl Marşı için Ali Rifat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra, 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi.
1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.
1933 - ABD Kongresi, asgari ücreti belirledi: Saat başına 33 cent.
1935 - Romanya Krallığı'nda, antikomünist faaliyetler çerçevesinde Romanya Komünist Partisi liderleri tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 1936 Craiova Duruşması olarak bilinen siyasi duruşmada yargılandılar.
1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.
1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.
1946 - Irak'ın Kerkük Şehrinde Türklere karşı yapılan Gavurbağı Katliamı
1947 - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı.
1948 - Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları’nda üç adım atlamada üçüncü oldu.
1950 - René Pleven, Fransa Başbakanı oldu.
1951 - İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı’nın temeli atıldı.
1958 - Kıbrıs'ta olaylar tırmanıyor. Beş Kıbrıslı Türk, pusuya düşürülerek öldürüldü.
1960 - Celâl Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.
1962 - The Rolling Stones topluluğu, ilk konserlerini Londra'da "Marquee Club"de verdiler.
1967 - Newark'ta (New Jersey) altı gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. Olaylar sırasında 27 kişi hayatını kaybetti.
1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçları Affı Kanunu’nu veto etti.
1977 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç: “Milliyetçi Cephe (MC) Hükûmeti kurulur ve güvenoyu alırsa genel greve gideriz” dedi.
1987 - Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin belirlenmesi amacıyla tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı.
1991 - İstanbul'un üç ayrı yerinde yapılan Polis baskınlarında Dev-Sol üyesi 10 kişi öldürüldü. Örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de aynı gün Paris'te öldürüldü.
1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı.
1993 - Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7,7 şiddetindeki deprem, 230 kişinin ölümüne neden oldu.
1993 - Türkiye güzeli Arzum Onan, Avrupa güzeli seçildi.
1994 - Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski Milletvekilleri, Selim Sadak ile Sedat Yurtdaş tutuklandı.
1997 - Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. Hükümet güvenoyu aldı. Anasol-D olarak anılan Koalisyon Hükûmeti; ANAP, DSP, Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve 1 bağımsız üyeden oluşuyordu.
2000 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Kabine'ye girdi.
2002 - Faslı askerlerin, Akdeniz'de yerleşimin olmadığı İspanya'ya ait küçük bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi, İspanya ve AB tarafından protesto edildi.
2004 - Pedro Santana Lopes, Portekiz Başbakanı oldu.
2006 - Hizbullah'ın kuzey İsrail topraklarına füze saldırılarında bulunması ve 8 İsrail askerini öldürüp 2 tanesini de esir alması, 2006 İsrail-Lübnan Krizi'ni başlattı.
2010 - İstanbul Voleybol Kulübü kuruldu.
2016 - Hürkuş, Avrupa'dan sertifika alan ilk Türk uçağı oldu.
2016 - Güney İtalya'daki Puglia bölgesinde Bari kentine bağlı Corato ile Andria kasabaları arasında Andria tren kazası meydana geldi.
DOĞUMLAR
MÖ 100 - Julius Caesar, Roma İmparatoru (ö. MÖ 44)
1394 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunudur (ö. 1441)
1675 - Evaristo Abaco, İtalyan besteci (ö. 1742)
1730 - Anna Barbara Reinhart, İsviçreli matematikçi (ö. 1796)
1813 - Francisque Bouillier, Fransız filozof (ö. 1899)
1817 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (ö. 1862)
1824 - Eugène Boudin, Fransız ressam (ö. 1898)
1828 - Nikolay Çernişevski, Rus düşünür (ö. 1889)
1849 - William Osler, Kanadalı hekim (ö. 1919)
1852 - Hipólito Yrigoyen, Arjantinli devlet adamı (ö. 1933)
1854 - George Eastman, Amerikalı mucit, sanayici ve Eastman Kodak firmasının kurucusu (ö. 1932)
1863 - Albert Calmette, Fransız doktor, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1933)
1863 - Paul Drude, Alman fizikçi (ö. 1906)
1870 - II. Louis, 30. Monako prensi ve Valentinois Dükü (ö. 1949)
1872 - Emil Hácha, Çek avukat (ö. 1945)
1884 - Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (ö. 1920)
1884 - Louis B. Mayer, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1957)
1888 - Alfred Isaac, Yahudi asıllı Alman Profesör (ö. 1956)
1891 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair, gazeteci, oyun yazarı ve öğretmen (ö. 1971)
1895 - Buckminster Fuller, Amerikalı felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar ve mucit (ö. 1983)
1895 - Oscar Hammerstein II, Amerikalı bir söz yazarı, libretto yazarı, tiyatro yapımcısı (ö. 1960)
1902 - Günther Anders, Alman filozof, gazeteci ve şair (ö. 1992)
1904 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)
1908 - Milton Berle, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2002)
1908 - Alain Cuny, Fransız oyuncu (ö. 1994)
1909 - Fritz Leonhardt, Alman inşaat mühendisi (ö. 1999)
1913 - Willis Eugene Lamb, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2008)
1916 - Lyudmila Pavliçenko, Sovyet keskin nişancı (ö. 1974)
1917 - Andrew Wyeth, Amerikalı görsel sanatçı (ö. 2009)
1920 - Beah Richards, Amerikalı bir sahne, sinema ve televizyon oyuncusuydu (ö. 2000)
1923 - James E. Gunn, Amerikalı bilimkurgu yazarı, eleştirmen ve İngilizce profesörü (ö. 2020)
1924 - Eve Branson, İngiliz dansçı, hayırsever ve çocuk hakları aktivisti (ö. 2021)
1925 - Yasushi Akutagawa, Japon besteci ve aynı zamanda bir orkestra şefiydi (ö. 1989)
1928 - Elias James Corey, Amerikalı organik kimyacı
1930 - Ruth Drexel, Alman oyuncu, tiyatro sanatçısı ve yönetmen (ö. 2009)
1934 - Van Cliburn, Amerikalı piyanist (ö. 2013)
1935 - Satoshi Omura, Japon biyokimyacı
1936 - Jan Němec, Çek film yönetmeni ve senarist (ö. 2016)
1937 - Bill Cosby, Amerikalı komedyen
1937 - Lionel Jospin, Fransız siyasetçi
1938 - Ronny Greetje Bierman, Hollanda asıllı Alman film ve televizyon oyuncusu (ö. 1984)
1940 - Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmen (ö. 2000)
1942 - Leif "Loket" Olsson, İsveçli televizyon sunucusu, spor gazetecisi, radyocu ve dans müziği şarkıcısı (ö. 2025)
1946 - Jens Beutel, Alman siyasetçi ve satranç oyuncusu (ö. 2019)
1947 - Aslan Tkhakushinov, Adigey Cumhuriyeti'nin 3. Devlet Başkanı
1948 - Benjamin Burtt, dört kez Akademi Ödülü kazanmış ses tasarımcısı
1948 - Richard Simmons, Amerikalı fitness ünlüsü (ö. 2024)
1951 - Brian Grazer, Oscar ve Emmy ödüllü Amerikalı film ve televizyon yapımcısıdır
1951 - Cheryl Ladd, Amerikalı sinema oyuncusu
1951 - Jamey Sheridan, Amerikalı oyuncu
1952 - Irina Bokova, Bulgar politikacı ve UNESCO'nun eski Genel Direktörü
1954 - Eric Adams, Manowar isimli heavy metal grubunun vokalisti
1954 - Wolfgang Dremmler, Alman millî futbolcudur
1955 - Timothy Garton Ash, İngiliz tarihçi, yazar ve yorumcudur
1955 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (ö. 2017)
1956 - Pierre Deny, Fransız oyuncu (ö. 2026)
1957 - Rick Husband, Amerikalı astronot (ö. 2003)
1957 - Takuro Morinaga, Japon ekonomist (ö. 2025)
1958 - Dilber Ay (Gülşen Demirci), Türk sinema sanatçısı (ö. 1995)
1959 - Charles Q. Murphy, Amerikalı aktör, komedyen ve senarist (ö. 2017)
1959 - VI. Tupou, Tonga Kralı
1960 - Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar
1963 - Frédéric Salat-Baroux, Fransız bürokrat
1964 - Osman Tural, Türk bürokrat
1966 - Fevai Arslan, Türk siyasetçi
1967 - John Petrucci, Amerikalı gitarist ve Dream Theater'ın üyesi
1967 - Bruny Surin, Kanadalı atlet
1969 - Chantal Jouanno, Fransız siyasetçi eski Spor Bakanı
1970 - Aure Atika, Fas-Portekiz asıllı Fransız oyuncu
1970 - Lee Byung-hun, Güney Koreli aktör, şarkıcı ve model
1970 - Dana Golombek, Alman şarkıcı ve oyuncu
1970 - İpek Tenolcay, Türk manken ve aktris
1971 - Nathaniel Philip Rothschild, Yahudi asıllı Britanyalı finansçı (Rothschild ailesi'nin üyesi)
1971 - Kristi Yamaguchi, Amerikalı buz patenci
1972 - Lady Saw, Jamaikalı reggae şarkıcı
1972 - Sundar Pichai, Hint yönetici ve Google'ın CEO'su
1973 - Umut Akyürek, Türk sanat müziği sanatçısı
1973 - Magoo, Amerikalı rap şarkıcısı
1973 - Christian Vieri, İtalyan eski futbolcu
1974 - Sharon den Adel, Hollandalı müzisyen
1976 - Anna Friel, İngiliz oyuncu
1976 - Hüsnü Şenlendirici, Türk klarnet sanatçısı
1977 - Clayton Zane, Avustralyalı millî futbolcu ve teknik direktör
1977 - Brock Lesnar, Amerikalı güreşçi
1978 - Michelle Rodriguez, Amerikalı aktris
1978 - Topher Grace, Amerikalı sinema oyuncusu
1982 - Antonio Cassano, İtalyan eski millî futbolcu
1983 - Libania Grenot, Küba asıllı İtalyan atlet
1984 - Sami Zayn, Kanadalı profesyonel güreşçi
1987 - Cansın Hacıbekiroğlu, Türk voleybolcu
1988 - Patrick Beverley, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1989 - Phoebe Tonkin, Avustralyalı aktris ve model
1991 - Salih Dursun, Türk futbolcu
1991 - James Rodríguez, Kolombiyalı millî futbolcu
1994 - Josephine Japy, Fransız yakın dönem oyuncusu
1995 - Luke Shaw, İngiliz millî futbolcu
1995 - Yohio, İsveçli şarkıcı ve söz yazarı
1997 - Malala Yousafzai, Pakistanlı eğitim aktivisti, Nobel Ödülü sahibi
2000 - Vinícius Júnior, Brezilyalı millî futbolcu
2002 - Bertuğ Yıldırım, Türk millî futbolcu
2003 - Oscar Bobb, Norveçli millî futbolcu
ÖLÜMLER
1067 - İoannis Komnenos, Bizans aristokrat ve askerî lider (d. 1015)
1441 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunu (d. 1394)
1536 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (d. 1466)
1539 - Ferdinand Kolomb, Kristof Kolomb'un ikinci oğlu (d. 1488)
1712 - Richard Cromwell, Oliver Cromwell'in oğlu (d. 1626)
1720 - Sukjong, Joseon Krallığı'nın 19. kralı (d. 1661)
1742 - Evaristo Abaco, İtalyan besteci (d. 1675)
1751 - Tokugawa Yoshimune, Tokugawa Şogunluğu'nun 8. şogunu ve Tokugawa Mitsusada'nın oğlu (d. 1684)
1762 - Sado, Joseon Kralı Yeongjo'nun ikinci oğlu (d. 1735)
1804 - Alexander Hamilton, ABD'nin ilk partisi olan Federalist Parti'nin kurucusu ve teorisyen (d. 1757)
1855 - Pavel Nahimov, Rus amiral (d. 1802)
1863 - Godfrey Vigne, İngiliz amatör kriket oyuncusu ve gezgin (d. 1801)
1874 - Fritz Reuter, Alman romancı (d. 1810)
1892 - Alexander Cartwright, kimi insanlar tarafından beyzbolun babası olarak tarif edilir (d. 1820)
1910 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (d. 1877)
1926 - Gertrude Bell, İngiliz seyyah ve casus (d. 1868)
1929 - Robert Henri, Amerikan ressam (d. 1865)
1930 - F. E. Smith, Birkenhead'ın Birinci Kontu, Büyük Britanyalı siyasi (Conservative Party) ve hukukçu (d. 1872)
1931 - Nathan Söderblom, İsveçli din adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1866)
1931 - Vladimir Triandafillov, Sovyet komutan ve teorisyen (d. 1894)
1935 - Alfred Dreyfus, Fransız subay (Dreyfus davası) (d. 1859)
1945 - Wolfram von Richthofen, Alman savaş pilotu ve Nazi döneminde Luftwaffe'nin Generalfeldmarschalli (d. 1895)
1949 - Douglas Hyde, İrlandalı siyasetçi ve şair (d. 1860)
1965 - Ahmet Hulusi Köymen, Türk siyasetçi (d. 1891)
1966 - D. T. Suzuki, Japon Budist bilgin ve yazarıdır (d. 1870)
1967 - Otto Nagel, Alman ressam (d. 1894)
1975 - Latife Uşaklıgil, Atatürk'ün eşi (d. 1898)
1979 - Minnie Riperton, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1947)
2002 - Ece Ayhan, Türk şair (d. 1931)
2003 - Benny Carter, Amerikan trumpetçi, besteci, aranjör ve grup lideri (d. 1907)
2005 - Willi Heinrich, Alman yazar (d. 1920)
2007 - Ulus Baker, Türk yazar ve çevirmen (d. 1960)
2007 - Gottfried von Einem, Avusturyalı opera bestecisi (d. 2016)
2013 - Paul Bhattacharjee, Hint kökenli İngiliz oyuncu (d. 1960)
2014 - Valeriya Novodvorskaya, Rus yazar ve siyasetçi (d. 1950)
2015 - Tenzin Delek Rinpoche, Sichuan'dan Tibet Budist lideri (d. 1950)
2016 - Lorenzo Amurri, İtalyan yazar ve müzisyen (d. 1971)
2016 - Goran Hadžić, Hırvat siyasetçi ve Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (d. 1958)
2017 - Sam Glanzman, Amerikalı çizgi romancı ve animatör (d. 1924)
2018 - Abbas Emir-İntizam, İranlı siyasetçi ve hükümlü (d. 1932)
2018 - Xerardo Fernández Albor, Galiçyalı siyasetçi ve devlet adamı (d. 1917)
2018 - Roger Perry, Amerikalı oyuncu (d. 1933)
2018 - Laura Soveral, Angola asıllı Portekizli oyuncu (d. 1933)
2018 - Dada Vaswani, Hint mezhepsel dinî lideri (d. 1918)
2018 - Robert Wolders, Hollandalı asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1936)
2019 - Jorge Aguado, Arjantinli siyasetçi ve bakan (d. 1925)
2019 - Fernando J. Corbató, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1926)
2019 - Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk avukat ve siyasetçi (d. 1943)
2019 - Claudio Naranjo, Şilili yazar, aktivist ve psikiyatr (d. 1932)
2020 - Miryana Başeva, Bulgar şair ve yazar (d. 1947)
2020 - Raymundo Capetillo, Meksikalı tiyatro, film, televizyon ve radyo oyuncusu (d. 1943)
2020 - Judy Dyble, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1949)
2020 - Alfred Mtsi, Güney Afrikalı politikacı (d. 1951)
2020 - Kelly Preston, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı (d. 1962)
2020 - Lajos Szűcs, Macar millî futbolcu (d. 1943)
2021 - Wilson Jones, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1934)
2021 - Ladislav Potměšil, Çek aktör (d. 1945)
2022 - Tony Binarelli, İtalyan sihirbaz (d. 1940)
2022 - Vicente Fialho, Brezilyalı mühendis ve siyasetçi (d. 1938)
2024 - Ruth Westheimer, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1928)