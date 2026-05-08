Sakarya'da bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında çalışan 54 yaşındaki O.E. isimli Özbekistan uyruklu işçi, henüz bilinmeyen nedenlerden pres makinesinin altında kaldı.

Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucunda pres makinesinin altından çıkartılan O.E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. O.E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden O.E.'nin Türkiye'ye iki ay önce yasal şekilde giriş yaptığı bilgisi edinildi.