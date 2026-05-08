Sakarya’nın Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada buhar kazanı patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 1’i ağır 8 işçi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada alevler yükselmeye başladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.