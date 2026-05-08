Yeniçağ Gazetesi
08 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı

Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada buhar kazanı patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 1’i ağır 8 işçi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberi Paylaş
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 1

Sakarya’nın Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

1 6
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada alevler yükselmeye başladı.

2 6
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 3

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı.

3 6
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 4

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 6
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 5

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

5 6
Fabrikada korkunç patlama: 1’i ağır 8 işçi yaralı - Resim: 6

Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

6 6
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro