Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkının kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifine göre, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de belirli şartlarla bu haktan yararlanabilmesi öngörülüyor.

Teklifte, özel okullarda en az 10 yıl çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi planlanırken, devletin güvenliğine karşı suçlar ile terör suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişilerin kapsam dışında tutulması önerildi.

“AYNI İŞİ YAPIYORLAR” VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin aynı müfredatı uyguladığı ve benzer pedagojik sorumluluklar taşıdığı ifade edildi. Özel okul öğretmenlerinin de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde eğitim hizmeti verdiğine dikkat çekildi.

Düzenlemenin, öğretmenler arasındaki özlük hakkı farklılıklarını azaltmayı ve eğitim alanında eşitlik ilkesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Teklif, Mehmet Akalın tarafından TBMM’ye sunulurken, değerlendirilmek üzere komisyona sevk edildi.