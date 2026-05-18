İngiltere Premier Lig'de tarihi bir ayrılık gündemde.

Daily Mail’in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Aston Villa ile oynanacak sezonun son Premier Lig maçının ardından görevinden ayrılacak.

10 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

2016 yılında Manchester City’nin başına geçen Guardiola, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu.

55 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibiyle 6 Premier Lig şampiyonluğu kazanırken üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayarak önemli bir rekora imza attı.

Guardiola ayrıca Manchester City’ye tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da kazandırdı.

20 KUPA KAZANDI

İspanyol teknik adam, Manchester City kariyerinde toplam 20 kupa kaldırdı.

Haberde kulübün sponsorlarına ayrılık kararının yakın zamanda açıklanacağı bilgisinin verildiği ve Guardiola’nın vedasının camiaya yakın isimler arasında konuşulduğu aktarıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ VEDA TÖRENİ İDDİASI

İngiliz basını, resmi açıklamanın pazar günü yapılmasının beklendiğini yazdı. Manchester City’nin pazartesi günü düzenleyeceği üstü açık otobüs kutlamalarında Guardiola için özel bir veda organizasyonu yapılabileceği öne sürüldü.

GUARDIOALA'NIN YERİNE İKİ ADAY

Pep Guardiola’nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük için öne çıkan isimlerin Enzo Maresca ile Vincent Kompany olduğu iddia edildi.

Manchester City, hafta sonunda Chelsea’yi mağlup ederek FA Cup şampiyonluğuna ulaşmıştı. İngiliz ekibi ayrıca Premier Lig’de Arsenal ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor.