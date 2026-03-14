A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.



İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede ilk çeyreği Japonya 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Japonya, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Potanın Perileri, farkı kapatarak öne geçti ve son periyoda 55-54’lük üstünlükle girdi. Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan milliler, parkeden 75-67 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en değerli oyuncusu, 25 sayı ve 9 ribaundluk performans sergileyen Beren Burke oldu.

Potanın Perileri gruptaki dördüncü maçında yarın saat 20.30’da Avustralya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını ise 17 Mart Salı günü Macaristan’a karşı oynayacak.