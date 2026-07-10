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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde "mutlak butlan" kararı verilmişti.

Bugün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyonda partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bayrağı indirilerek yerine atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayrağı asılmak istendi.

Kılıçdaroğlu’nun bayrağını asmak isteyenler, polis ve vinçle gelerek Ekrem İmamoğlu’nun bayrağını kaldıracaklarını, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayrağını asacaklarını ifade etti. İl Başkanlığı binasında bulunanlar ise buna müsaade etmeyerek yeniden İmamoğlu bayrağını astı.

'GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ'

Yaşanan olay sonrası CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Özimer paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında nöbette olduklarını ifade ederek, CHP İstanbul İl Başkanlığı Başkanlığı'nın polis tarafından ablukaya alındığına vurgu yaptı.

Özimer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BURADAYIZ, İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız; kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık! Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz.

Çağrı heyeti çevik kuvveti davet etti. Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi.

Biz üçüncü katta Nöbetteyiz!"